Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Genoa: Maleh gol su punizione, attacco spuntato, Di Francesco così non va

Falcone 5,5, il portierone del Lecce ha qualche responsabilità sui gol del Genoa anche se non è supportato, oggi, da una difesa dignitosa
Siebert 4,5, oggi impreciso perde troppi palloni
Tiago Gabriel 55, irriconoscibile il talento del Lecce, sul primo gol ha molte responsabilità
Gallo 6,5, migliore della difesa, è l’unico a fare un tiro in porta pericoloso
Veiga 5, concede troppo e tutta la difesa paga
Maleh 7, oltre al gol, gioca a tutto campo e fa di tutto per mantenere alto il ritmo
Ngom 6, cerca di ragionare ma avanti non ha soluzioni soprattutto nel primo tempo
Gorter 6, qualche peccato di inesperienza ma imprime vivacità al gioco
Monteiro 5,5, cala troppo nella ripresa e non riesce a convergere e tirare come saprebbe fare
N’Dry 5,5 assolutamente non in giornata, viene raddoppiato ma il suo gioco è prevedibile
Stulic 5, forse sarebbe il caso di comprendere che questo giocatore non si è ambientato a Lecce ed in Italia
Kaba 5,5, ha paura anche lui di tirare e concludere
Esteban 5,5, per gli altri match la sua presenza si è vista, oggi no
Gandelman 5,5, avrebbe bisogno di più tempo
Fatah 5,5, rileva Monteiro ma non cambia nulla
Dembele 6
- SportLecce senza idee e in caduta libera, contro il Genoa arriva il terzo ko di fila: 1 a 2
- CronacaScuole chiuse domani a Lecce per allerta meteo: stop anche a parchi e cimitero
- CronacaNotte di fuoco: esplode ordigno sotto un’auto, danni a veicoli e case. Indagano i Carabinieri
- CronacaFesta di Halloween interrotta al Teatro Comunale di Novoli: controlli e stop per estintori scaduti e assenza di addetti
- CronacaIncendio all'impianto di biostabilizzazione di Burgesi: fiamme domate a Ugento, scatta la bonifica
- AttualitàCaro vita, la pentola a pressione che rischia di esplodere come le vetrine dei negozi, mentre ritorna la minaccia dei tagli a scuola