Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Genoa: Maleh gol su punizione, attacco spuntato, Di Francesco così non va

Falcone 5,5, il portierone del Lecce ha qualche responsabilità sui gol del Genoa anche se non è supportato, oggi, da una difesa dignitosa

Siebert 4,5, oggi impreciso perde troppi palloni

Tiago Gabriel 55, irriconoscibile il talento del Lecce, sul primo gol ha molte responsabilità

Gallo 6,5, migliore della difesa, è l’unico a fare un tiro in porta pericoloso

Veiga 5, concede troppo e tutta la difesa paga

Maleh 7, oltre al gol, gioca a tutto campo e fa di tutto per mantenere alto il ritmo

Ngom 6, cerca di ragionare ma avanti non ha soluzioni soprattutto nel primo tempo

Gorter 6, qualche peccato di inesperienza ma imprime vivacità al gioco

Monteiro 5,5, cala troppo nella ripresa e non riesce a convergere e tirare come saprebbe fare

N’Dry 5,5 assolutamente non in giornata, viene raddoppiato ma il suo gioco è prevedibile

Stulic 5, forse sarebbe il caso di comprendere che questo giocatore non si è ambientato a Lecce ed in Italia

Kaba 5,5, ha paura anche lui di tirare e concludere

Esteban 5,5, per gli altri match la sua presenza si è vista, oggi no

Gandelman 5,5, avrebbe bisogno di più tempo

Fatah 5,5, rileva Monteiro ma non cambia nulla

Dembele 6