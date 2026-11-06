Assalti con l’esplosivo ai bancomat bancari, arrestati in dieci, quattro sono salentini

Foggia/Lecce – Producevano loro stessi alcuni degli ordigni utilizzati per far saltare in aria i bancomat con la cosiddetta “tecnica della marmotta”. Quindi la stessa notte, in cui pianificavano gli assalti agli Atm bancari, rubavano le auto per recarsi sui luoghi dei furti e per poi fuggire via col bottino. E pare destinassero una parte del denaro ricavato dai furti a un detenuto col quale riuscivano a comunicare tramite cellulari.

Una vera e propria banda, insomma, attrezzata e ben organizzata, costituita da dieci uomini, quattro dei quali salentini (gli altri sei, invece, sono della provincia di Foggia). Tutti finiti agli arresti in un’operazione portata a termine nelle scorse ore dai carabinieri del comando provinciale di Foggia.

I quattro salentini sono Gianni Vantaggiato, 56enne di Melissano, Luca Enrico Santoro, 45enne sempre di Melissano, Ottavio Saponaro, 25enne, di San Cesario di Lecce e Kevin Francesco Fasano, 24enne di Casarano. Per quanto riguarda i foggiani, invece, si tratta di Giuseppe Del Vento, 25 anni, di San Giovanni Rotondo, Salah Eddine El Outri, 36, nato in Marocco ma residente a Stornara; Francesco Strafile, 19enne, di Cerignola.

Nei loro confronti le accuse sono – a vario titolo e in concorso – di furto aggravato ai danni di Atm di istituti di credito, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi. La marmotta appunto, l’ordigno che, dopo essere stato inserito nella fessura dello sportello che eroga il denaro, esplode e in molti casi – non sempre – consente il furto.

Gli arresti riguardano in particolare due assalti a bancomat di istituti di credito a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia: il primo, il 13 giugno scorso, provocò ingenti danni sia alla banca presa di mira sia ad alcuni appartamenti all’interno dello stesso edificio, e fruttò alla banda attorno ai 15mila euro; il secondo, il 30 sempre di giugno, procurò un bottino di altri 6mila euro.

I carabinieri sono riusciti anche a individuato l’edificio utilizzato dalla banda come base logistica sia nelle fasi preparatorie sia in quelle immediatamente successive ai colpi.

Stamattina si è tenuta la conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’operazione. E fondamentali, per risalire ai componenti del commando, sono state le immagini riprede dalle telecamere di videosorveglianza, installate nella zona dei due colpi. Le verifiche fatte poi sui cellulari degli indagati hanno fornito le conferme cercate dagli inquirenti.

La frangia salentina è assistita dagli avvocati Luca Puce, Chiara Capodieci e Giorgio Caroli.