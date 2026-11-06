Fiamme all’alba a Racale: distrutta l’auto in uso alla famiglia del sindaco Rizzo

RACALE (Lecce) – Un’auto distrutta dalle fiamme e una seconda vettura danneggiata. È il bilancio dell’incendio divampato intorno alle 5.20 in via Costa, a Racale, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gallipoli.

Il rogo ha completamente avvolto una Peugeot 2008, riducendola in cenere. Il calore sprigionato ha raggiunto anche una Skoda Octavia parcheggiata nelle vicinanze, provocando danni alla carrozzeria.

Due squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Matino, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e stabilire le cause del rogo.