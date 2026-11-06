Processo “Re Artù”: procura chiede la condanna per Totò Ruggeri, Rodolfo Rollo e suor Bramato

SALENTO – La procura di Lecce formalizza il proprio atto d’accusa nei confronti degli imputati coinvolti nell’inchiesta ribattezzata “Re Artù”, che il 7 luglio 2022 consenti alla Guardia di finanza di smantellare un presunto intrecco tra sanità e politica, Il sostituto procuratore Alessandro Prontera ha invocato 7 anni e 6 mesi per l’ex senatore e assessore regionale al Welfare Totò Ruggeri; 3 anni e 3 mesi per l’ex direttore generale della Asl Lecce Rodolfo Rollo, 64, di Cavallino; 3 anni e 3 mesi per suor Margherita Bramato, 73, ex direttrice dell’ospedale Panìco di Tricase; 4 anni e 9 mesi per Antonio Ermenegildo Renna, 70 anni, di Alliste, commissario straordinario unico dei consorzi di bonifica; 3 anni e 4 mesi per l’imprenditore Luigi Marzano, 78, di Leverano; 2 anni all’imprenditore Vito Caputo, 64, di Nardò; 1 anno all’imprenditrice Silvia Palumbo, 43, di Racale.

Non doversi procedere perché nel frattempo deceduto per l’imprenditore Michele Antonio Adamo, 71, di Nardò; 3 anni e 6 mesi per il medico Elio Vito Quarta, 81 anni, di Carmiano; 4 anni per l’ex consigliere regionale Mario Romano, 76, di Matino; 2 anni per l’imprenditore Vito Caputo, 65, di Nardò; 3 anni e 10 mesi per Massimiliano Romano, 56, di Matino; 3 anni e 3 mesi per l’imprenditore Fabio Marra, 59, di Galatone. E’ stata sollecitata sentenza di assoluzione per Graziano Musio, 71 anni, di Matino e per Antonio Greco, 53 anni, di Carpignano Salentino. Parti civili compaiono l’Asl, Sanitaservice, Regione Puglia che ha avanzato richiesta di 500mila euro così come la società Tecnomed con l’avvocato Bartolo Ravenna oltre al Consorzio Arneo).

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Gianluca D’Oria, Salvatore Corrado, Giuseppe Fornari, Massimo Manfreda, Luigi Covella, Francesco Fasano, Gabriella Mastrolia, Francesco Vergine, Stefano De Francesco, Giuseppe Lelio, Luigi Corvaglia, Pierluigi Portaluri, Dario Congedo, Mario Coppola, Antonio Quinto, Corrado Sammarruco, Antonio Costantino Mariano, Francesco Romano, Carlo Viva, Sabrina Conte, Maria Greco, Francesca Conte, Dario Paiano, Demitri Conte, Remo Cagnazzo, Giovanni Montagna, Maria Antonietta Martano, Gaetano Castellaneta, Donato Sabetta. Le arringhe degli avvocati difensori scatteranno il 20 novembre, proseguiranno il 27 per concludersi il 30 novembre quando i giudici in composizone collegiale (Presidente Luca Scuzzarella e dalle giudici Anna Lucia Zaurito e Natasha Mazzone) dovrebbero chiudersi in camera di consiglio per poi pronunciare il verdetto.

Nell’inchiesta erano coinvolti anche Pierpaolo Cariddi, ex sindaco di Otranto, l’ingegnere Emanuele Maggiulli ed ex dirigente dell’Ufficio tecnico di Otranto, e il sindaco di Scorrano Mario Pendinelli, prosciolti in sede di udienza preliminare.