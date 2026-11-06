Cerca di disfarsi della droga all’arrivo degli agenti, cocaina sequestrata nei guai finisce Mirko Monaco

LECCE – Lotta dura contro il fenomeno dello spaccio in città. Dopo l’arresto di un giovane poi rimesso in libertà (come riportato in un precedente articolo) gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Mirko Monaco, il 42enne di Lecce, gambizzato sotto casa il 15 maggio 2009 e fratello del pentito Giampaolo. L’uomo è stato arrestato nella giornata di ieri, giovedì, quando gli agenti della sezione antidroga si sono presentati in casa di Monaco che, peraltro, si trovava ai domiciliari. Durante l’intervento della polizia, il 42enne ha cercato di disfarsi dello stupefacente, occultato all’interno di un beauty di stoffa lanciandolo attraverso la finestra interna comunicante con l’appartamento adiacente.

Il gesto, però, non è sfuggito agli operatori. Gli operatori hanno sequestrato poco più di 19 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri di materiale elastico tipo lattice, insieme a due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e intrisi di cocaina, una forbice e materiale destinato al confezionamento. La droga, su disposizione della pm di turno Maria Grazia Anastasia, sarà ora sottoposta a un test per verificarne il grado di purezza mentre nelle prossime ore Monaco, difeso dall’avvocato Raffaele Benfatto, comparirà davanti alla giudice monocratica, Valeria Fedele, per il processo per direttissima.