Lupiae, i lavoratori storici chiedono un contratto migliore. I sindacati avvertono: possibile sciopero. La società dialoga

LECCE – La società Lupiae servizi mantiene aperto il dialogo con i lavoratori, ma la tensione sale. Durante la crisi della Lupiae Servizi avevano accettato di passare dal contratto del commercio e terziario a quello, meno vantaggioso, dei multiservizi per evitare i licenziamenti. Ora i lavoratori storici della partecipata comunale chiedono un trattamento economico migliore, sulla scia delle condizioni già riconosciute ad altri dipendenti. La richiesta è di individuare un contratto più remunerativo, senza tornare necessariamente a quello in vigore prima della crisi. Dopo anni di sacrifici, il primo terreno di scontro è la data in cui iniziare a discuterne. Il presidente Luca Pasquino ha aperto al dialogo con questi lavoratori, dopo essersi reso protagonista del superamento del lavoro interinale per una nuova stagione, la prima, di assunzioni tramite concorso.

Con una lettera del 5 novembre indirizzata al prefetto Natalino Domenico Manno, alla sindaca Adriana Poli Bortone e al presidente della Lupiae Luca Pasquino, Slai Cobas, Ugl Terziario e Confintesa contestano la convocazione del tavolo tecnico per il 1° dicembre, comunicata dalla società il 3 novembre. Nel confronto di settembre in Prefettura, ricordano le organizzazioni sindacali, le parti si erano dette disponibili a “incardinare sin da subito, un tavolo tecnico di confronto” per valutare “possibili adeguamenti dei livelli retributivi della platea storica dei dipendenti in funzione delle mansioni svolte”. Il verbale prevedeva anche di esaminare altre forme di contrattazione collettiva dello stesso settore, nei limiti delle risorse disponibili e con riserva di applicare gli eventuali correttivi dopo la chiusura del concordato.

Su quelle basi era stata chiusa con esito positivo la procedura di raffreddamento avviata dopo lo stato di agitazione proclamato il 30 giugno. Il 23 ottobre, in attesa della convocazione, i sindacati avevano sollecitato formalmente l’avvio del confronto. La data di dicembre è giudicata incompatibile con l’impegno assunto in Prefettura. Le tre sigle chiedono quindi a prefetto e sindaca di “intervenire con tempestività” e avvertono che, in mancanza di un riscontro a breve, potranno proclamare un nuovo stato di agitazione o arrivare direttamente allo sciopero.

Sul versante aziendale, secondo le indiscrezioni, la Lupiae vorrebbe evitare nuovi impegni di spesa in una fase ancora delicata per il concordato. Il Comune ha già ampliato gli affidamenti alla partecipata e i 51 nuovi dipendenti, selezionati con il primo concorso pubblico nella storia della società, servono a garantire le prestazioni previste dal piano industriale e remunerate da Palazzo Carafa. Secondo quanto dichiarato dalla Lupiae, il ricorso al lavoro interinale costava di più. Le assunzioni dirette sostituiscono quella modalità di impiego e consentono alla società di far fronte agli obblighi assunti con il Comune. Anche con i nuovi ingressi, tuttavia, l’organico è ancora insufficiente a garantire tutti i servizi con la massima efficienza. È in questo quadro che i sindacati chiedono di aprire il confronto sulle retribuzioni di chi, negli anni più difficili, aveva accettato il passaggio ai multiservizi per salvaguardare i posti di lavoro.