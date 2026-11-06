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ARO 7/LE, parte la gestione in house dell’igiene urbana con Terra d’Otranto Spa

Dal 1° novembre la società è subentrata a Ercav nella gestione del servizio nei Comuni dell’Ambito. Obiettivo: economicità, efficienza, autoproduzione e maggiore controllo del servizio da parte degli enti soci.