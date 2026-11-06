Torino e il problema difesa: ecco cosa vuole Di Francesco dal suo Lecce

LECCE – “Voglio applicazione, attenzione e risultato”. Eusebio Di Francesco indica la strada al suo Lecce alla vigilia della trasferta contro il Torino. Il tecnico giallorosso non scopre le carte sul possibile modulo, ma ha le idee chiare su ciò che si aspetta dalla squadra. Servirà una prestazione di grande attenzione, soprattutto nelle fasi iniziali della partita, uno degli aspetti che finora ha rappresentato un punto debole per i salentini. I numeri, infatti, raccontano di una squadra che ha incassato più gol di tutte nella prima mezz’ora di gioco. Un dato sul quale lo staff ha lavorato a lungo durante la settimana, con l’obiettivo di correggere le disattenzioni e alzare il livello di concentrazione.

Nel corso della conferenza stampa, Di Francesco ha affrontato anche il tema delle difficoltà difensive. Rispetto alla passata stagione il Lecce ha subito più reti e, secondo l’allenatore, le responsabilità non sono da attribuire esclusivamente al reparto arretrato. Gli errori sono stati individuali e collettivi, mentre l’emergenza infortuni ha inevitabilmente complicato il lavoro e ridotto le possibilità di scelta. Il tecnico ha comunque ricordato come in questa stagione la media realizzativa sia aumentata in tutta la Serie A. Tra gli episodi che hanno inciso maggiormente sul bilancio giallorosso anche la trasferta di Frosinone, che ha contribuito ad appesantire il dato dei gol subiti.

Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, arrivano segnali incoraggianti da Coulibaly, che è tornato ad allenarsi con il gruppo. La condizione fisica non è ancora ottimale, ma il centrocampista sarà comunque a disposizione per la gara contro il Torino. È rientrato da poco anche Gaspar, considerato un elemento importante per la squadra. Di Francesco ha chiarito di non avere intenzione di adottare provvedimenti dettati da questioni personali, nonostante l’ingenuità commessa dal difensore. Il messaggio rivolto a tutto il gruppo è chiaro: “Voglio mentalità e abnegazione da parte di tutti”.

Qualche problema in più riguarda le corsie offensive, dove il tecnico ha attualmente soltanto due esterni a disposizione. Una limitazione che inevitabilmente incide sulle valutazioni in vista della partita e sulla scelta del sistema di gioco. La formazione, però, è già stata decisa: “Non ho dubbi, ho già scelto gli undici che scenderanno in campo”, ha assicurato Di Francesco. Tra le alternative ci sarà anche Geubbels, che non è ancora al massimo della condizione ma rappresenta comunque un’opzione in più. L’allenatore si aspetta inoltre un contributo maggiore dagli attaccanti, finora chiamati a trovare con continuità una soluzione al problema del gol. Non possono essere soltanto i calci piazzati a togliere le castagne dal fuoco: servono reti anche dalle punte, fondamentali non solo per il rendimento della squadra, ma anche per ritrovare fiducia e continuità.

Infine, spazio al tema degli infortuni, diventato sempre più centrale nella stagione del Lecce. Di Francesco ha escluso che la situazione possa essere legata a un cambiamento nei carichi di lavoro, rimasti sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. L’allenatore propende piuttosto per una componente di sfortuna, pur riconoscendo che la disponibilità limitata di alternative può aver provocato qualche sovraccarico. Il lavoro settimanale resta particolarmente intenso, perché la squadra ha bisogno di una condizione atletica adeguata per reggere i ritmi della partita. Anche il maggiore tempo effettivo di gioco, secondo il tecnico, è un elemento da tenere in considerazione quando si analizza la frequenza degli infortuni.

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