Aumentano le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo

Aumentano le comunità energetiche rinnovabili (Cer) e le configurazioni di autoconsumo. In Puglia ce ne sono 476, per una potenza complessiva degli impianti di 15,7 megawatt (MW) a cui sono connessi 3.517 utenti.

È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma.

“Si tratta – spiega Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio ed esperto in materia energetica – di un nuovo importante balzo in avanti. Dall’analisi dei dati del Gestore dei servizi energetici (aggiornati al 31 ottobre 2026) si registra uno sprint al Nord mentre il Sud resta un po’ indietro. Il mio approfondimento prende in esame i principali indicatori al fine di poter comprendere l’avanzamento e la diffusione delle comunità energetiche, non solo dal punto di vista territoriale, ma anche dal punto di vista della classe di potenza e della taglia degli impianti”.

In particolare, la maggior parte degli impianti ha una potenza inferiore a 10 kW. Si contano, infatti, 211 Cer con una capacità installata fino a 10 kW sul totale di 476. Poi ci sono 130 Cer con una classe di potenza da 10 a 20 kW; altre 86 Cer con una classe di potenza da 20 a 50 kW; altre 25 con una classe di potenza da 50 a 100 kW; altre 13 con una classe di potenza da 100 a 200 kW; altre 11 con una classe di potenza da 200 a mille kW.

In tutta Italia si contano ben 7.797 configurazioni in esercizio, per una potenza complessiva di 636 megawatt e ben 77.025 Punti di prelievo (point of delivery più comunemente Pod) associati, mentre al 31 dicembre scorso il dato era fermo ad appena 1.805 configurazioni di autoconsumo diffuso per una capacità installata di 174,5 megawatt e 18.263 membri.

In particolare, la maggior parte ha una potenza inferiore a 10 kW. Si contano 3.114 Cer con una capacità installata fino a 10 kW sul totale di 7.797. Poi ci sono 1.933 Cer con una classe di potenza da 10 a 20 kW; altre 1.128 Cer con una classe di potenza da 20 a 50 kW; altre 605 con una classe di potenza da 50 a 100 kW; altre 381 con una classe di potenza da 100 a 200 kW; altre 549 con una classe di potenza da 200 a mille kW e 86 con una classe di potenza superiore a mille kW.

Inoltre, il Governo sta puntando alla diffusione del fotovoltaico di piccola e media taglia grazie a uno stanziamento da 1,2 miliardi di euro. La misura è contenuta nella manovra di bilancio e prevede contributi in conto capitale per sostenere gli investimenti in impianti fotovoltaici fino a un megawatt (MW) di potenza (ovvero mille kW). L’obiettivo è favorire l’installazione di circa tre gigawatt (GW) di nuova capacità, ampliando le opportunità di sviluppo delle energie rinnovabili.

L’intervento si inserisce nel quadro del decreto FerX, il meccanismo di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e si autorizza il Gse a concedere contributi in conto capitale per un importo complessivo di 1,2 miliardi di euro. Le risorse saranno distribuite su tre annualità: 800 milioni nel 2028, 200 milioni nel 2029 e altri 200 milioni nel 2030. Il sostegno potrà coprire fino al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, a favore dei soggetti che accedono al meccanismo FerX e nel rispetto delle condizioni che saranno definite dai provvedimenti attuativi.

La gestione operativa sarà affidata al Gse, mentre i criteri per individuare i beneficiari, le modalità di concessione dei contributi e il monitoraggio della spesa saranno stabiliti da un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento dovrà essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

La copertura dei 1,2 miliardi sarà assicurata attraverso due canali. Ottocento milioni saranno iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Mase e successivamente trasferiti al Gse. I restanti 400 milioni arriveranno invece dagli oneri generali di sistema della bolletta elettrica, attraverso la componente Asos, che finanzia il sostegno alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione.

La misura, dunque, punta a sostenere direttamente gli investimenti per nuovi impianti, ma una parte delle risorse sarà recuperata attraverso la componente della bolletta destinata al finanziamento degli incentivi energetici.

Per imprese e investitori interessati a realizzare impianti fotovoltaici, il passaggio decisivo sarà ora la definizione delle regole operative. Il decreto attuativo dovrà chiarire requisiti dei beneficiari, spese ammissibili e procedure per ottenere i contributi. Fino alla sua pubblicazione non è quindi possibile stabilire nel dettaglio quali progetti potranno accedere alle risorse e con quali modalità.

Comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo in Puglia per classe di potenza

Classe di potenza fino a 10 kW 211 Classe di potenza da 10 a 20 kW 130 Classe di potenza da 20 a 50 kW 86 Classe di potenza da 50 a 100 kW 25 Classe di potenza da 100 a 200 kW 13 Classe di potenza da 200 a 1.000 kW 11 Classe di potenza superiore a mille kW 0 Totale CER attive in Italia (al 31-10-2026) 476

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Aforisma su dati GSE

Comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo in Italia per classe di potenza