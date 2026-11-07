Agrivoltaico a Corigliano, ad Appidè un progetto per coltivare 87 ettari, favorire la biodiversità e produrre energia pulita

CORIGLIANO D’OTRANTO – Filari coltivati tra i pannelli, quasi sei ettari di ulivi e arnie per favorire la presenza delle api. È il disegno di “Corigliano 43.8”, il progetto agrivoltaico in località Appidè, a sud-ovest dell’abitato, presentato venerdì 6 novembre alle 18 nella sala Cavallerizza del Castello di Corigliano d’Otranto. All’incontro “Ragioni a confronto”, promosso dall’associazione Spazio a Sud e moderato dal direttore editoriale del Corrieresalentino.it, Gaetano Gorgoni, hanno partecipato numerosi cittadini. La presidente Cassandra Panizza ha spiegato che l’obiettivo della serata era offrire un’informazione seria ed equilibrata, fondata su dati verificabili, per fare chiarezza su come si possa produrre energia solare continuando a coltivare gli stessi terreni.

Il primo pregiudizio sfatato al Castello è stato quello dei “cento ettari di fotovoltaico”. Infatti, 87,1 ettari saranno destinati alle coltivazioni e 13,4 alle strutture fotovoltaiche, pari a circa il 13 per cento della superficie indicata. A illustrare la ripartizione è stata l’architetta Ilaria Angelelli, pianificatrice territoriale di NRG Plus Italia, che ha annunciato controlli lungo tutte le fasi del progetto. La differenza rispetto ai parchi solari a terra dei primi anni Duemila sta nella disposizione dei moduli. Ad Appidè i pannelli saranno sopraelevati e montati su inseguitori monoassiali, strutture che li fanno ruotare su un asse per seguire il sole durante la giornata. Tra una fila e l’altra ci saranno 9,85 metri, così da permettere il passaggio dei mezzi agricoli e la lavorazione del terreno. I cavi interni saranno interrati e le fondazioni in calcestruzzo occuperanno circa 1.130 metri quadrati, meno dello 0,2 per cento dell’area secondo la scheda tecnica. L’elettricità raggiungerà la rete nazionale attraverso un cavo interrato che attraverserà Cutrofiano, Sogliano Cavour, Seclì, Aradeo e Galatone fino alla stazione elettrica di Galatina. I moduli avranno una potenza di picco di 54,40 megawatt. Il nome “43.8” richiama invece i 43,8 megawatt di potenza massima in immissione in rete.

Il valore complessivo delle opere è stimato in 42,9 milioni di euro. Secondo le proiezioni illustrate, l’impianto potrebbe produrre elettricità pari al fabbisogno di circa 37mila famiglie ed evitare ogni anno l’emissione di 45.600 tonnellate di anidride carbonica. A promuoverlo, attraverso la società di progetto ARNG Solar XI Srl, è Aer Soléir, gruppo europeo delle rinnovabili con sede a Dublino, in Irlanda. La società sviluppa, costruisce, possiede e gestisce impianti eolici, solari e sistemi di accumulo a batteria in diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, e indica tra i propri obiettivi quello di generare benefici economici duraturi per le comunità che ospitano gli impianti.

Massimo Rota, proprietario dei terreni, ha spiegato come quasi 90 ettari coltivati possano dare nuove prospettive all’agricoltura in una fase in cui molti fondi vengono abbandonati. La gestione agricola resterà in capo a Rota, con il coinvolgimento di un’azienda del territorio. Il piano prevede colture tra le file dei moduli, quasi sei ettari di oliveto di varietà Leccino lungo il perimetro e arnie per l’apicoltura. Le coltivazioni saranno condotte senza diserbanti né pesticidi e la fertilità del suolo sarà analizzata ogni anno. Davide Briganti, di 3Bee, ha illustrato come integrare nell’impianto la tutela della biodiversità, creando condizioni favorevoli alle api e agli altri impollinatori. L’agronomo Maurizio Cezzi, presidente di Confagricoltura Lecce, ha richiamato l’urgenza di rigenerare le campagne dopo la Xylella. Dove i terreni vengono lasciati incolti, aumenta anche la vulnerabilità agli incendi. Per le aziende agricole, le risorse della transizione energetica possono contribuire a rimettere in produzione i campi e a ridurre la dipendenza dalla rete attraverso l’autoproduzione. Dopo 30 anni c’è la garanzia della rimozione delle strutture: la fideiussione lascia tutti tranquilli.

A sostenere l’accelerazione sulle rinnovabili è anche Legambiente Puglia. La presidente Daniela Salzedo ha spiegato che il cambiamento climatico impone di ridurre più rapidamente la dipendenza dalle fonti fossili e che l’agrivoltaico può contribuire alla transizione quando garantisce la continuità delle coltivazioni e tutela la biodiversità. L’ingegnere Tommaso Farenga, esperto di energie rinnovabili, ha approfondito il funzionamento di questi impianti e ha riferito che, secondo la sua valutazione, l’area scelta per i pannelli è priva di vincoli ostativi. Sugli aspetti tecnici è intervenuto anche il professor Paolo Maria Congedo, docente e vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce per fare chiarezza sulle strade da percorrere per l’indipendenza energetica.

Nei rendering mostrati al Castello, la fascia di ulivi Leccino corre all’esterno della recinzione lungo tutto il perimetro. È la schermatura verde con cui i progettisti intendono ridurre la visibilità delle strutture dai dintorni. La recinzione avrà un colore mimetico e sarà priva di rete plastificata. Le cabine riprenderanno forme, materiali e colori dell’architettura locale, mentre alberi e siepi saranno curati per tutta la vita dell’impianto. Alla fine dell’esercizio le strutture verranno smontate e l’intera area tornerà all’uso agricolo esclusivo. Secondo la documentazione presentata, l’impianto sarà privo di illuminazione notturna, il suo esercizio non produrrà rumori e le opere non interferiranno con le falde acquifere.

L’avvocata Stefania D’Amato, intervenuta per lo studio Sticchi Damiani, ha illustrato gli strumenti di confronto con Comuni e cittadini previsti nel percorso autorizzativo e ha sostenuto che l’impianto ricade in un’area idonea. Sul piano degli atti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha espresso il 21 maggio 2026 una valutazione di impatto ambientale positiva con prescrizioni e raccomandazioni. Quanto all’Autorizzazione unica, a settembre la società indicava il relativo iter come ancora in corso. Durante i lavori è previsto il coordinamento con la Soprintendenza, che in caso di ritrovamenti archeologici interverrà per indicare come procedere.

Riccardo Carrai, senior business development di Aer Soléir, ha stimato in un anno la durata del cantiere. Ha annunciato che la società effettuerà monitoraggi ambientali prima e durante la costruzione e per tutta la fase di esercizio, con i controlli di Arpa. I risultati saranno aggiornati e consultabili pubblicamente sul sito del progetto, dove i cittadini potranno anche inviare domande. “I cittadini potranno comunicare con noi. La comunità potrà concordare con noi gli interventi di interesse pubblico da fare in compensazione, per questo il dialogo istituzionale è fondamentale”, ha detto Carrai.

Ieri, è stata indicata una fascia tra 75mila e 230mila euro per le possibili compensazioni, da definire con i Comuni nell’ambito del procedimento di Autorizzazione unica. Tra le destinazioni discusse figurano interventi per le scuole e opere di pubblica utilità, da individuare con le amministrazioni e la comunità. La proposta del gruppo comprende inoltre dieci ettari di opere ambientali e interventi sul verde, in aggiunta alle misure di mitigazione dell’impianto, il coinvolgimento di lavoratori e imprese locali sia in cantiere sia durante l’esercizio e la costruzione di una filiera che valorizzi colture, olio e miele con le aziende del territorio.

LA POSIZIONE DEL COMUNE DI CORIGLIANO DI LECCE

A quel confronto è mancata la voce della sindaca Ada Fiore, più volte invitata dagli organizzatori a esporre pubblicamente la propria posizione e le riserve sull’impianto. Fiore aveva motivato la scelta di declinare l’invito richiamando il voto contrario del Consiglio comunale e il percorso legale già intrapreso. Il Comune ha contestato davanti al Tar di Lecce gli atti ambientali di Regione e Ministero, ritenendoli incompatibili con le caratteristiche del territorio e con la pianificazione comunale. Al Castello è così mancata la possibilità di discutere direttamente quelle obiezioni e di capire quali interventi il Comune considererebbe prioritari qualora il progetto andasse avanti. I promotori hanno rinnovato l’invito a entrare nel merito delle scelte, dai controlli sul paesaggio alla gestione dei campi, per capire a quali condizioni Appidè possa contribuire alla ripresa dell’agricoltura salentina e alla produzione di energia pulita.

Si registra il voto contrario del Consiglio comunale, con la sola astensione del consigliere Andrea Coccioli, che ha chiesto all’Aula di conoscere meglio la natura e lo sviluppo dell’impianto. “Non si tratta di essere a favore o contro per principio – ha dichiarato Coccioli – Un’istituzione seria prima studia, ascolta il proponente, i tecnici e i cittadini, e poi decide. Un voto contrario senza approfondimento rischia di essere solo un gesto simbolico, mentre l’iter autorizzativo va avanti altrove. Se l’impianto si farà, il Comune deve essere seduto al tavolo con la società per ottenere compensazioni vere per il territorio: ambientali, sociali ed economiche. Chiudere la porta al confronto significa rinunciare a tutelare Corigliano”.