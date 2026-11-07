Stalking, aggressioni, minacce ai danni della della ex dopo la fine della relazione: 45enne rischia il processo

LEVERANO (Lecce) – Telefonate continue, messaggi, appostamenti e financo minacce sfociate in aggressioni fisiche e in alcuni danneggiamenti dell’auto. Un 45enne di Leverano è finito sotto inchiesta con le accuse di stalking, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Nei confronti dell’uomo il sostituto procuratore Francesco Ciardo ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare è fissata per il 3 dicembre davanti al gup Alcide Maritati.

Dalle indagini, le condotte persecutorie avrebbero riguardato -come persona offesa – un 34enne residente in un comune nella zona di Copertino. I problemi sarebbero iniziati dopo la fine della storia sentimentale: lui, però, avrebbe cercato di riallacciare la relazione contattando la donna con numeri anonimi e presentandosi nelle vicinanze della sua abitazione. Il 12 agosto 2025, l’apice delle violenze quando la malcapitata sarebbe stata strattonata, afferrata per i capelli riportando escoriazioni, ematomi e contusioni giudicati guaribili in tre giorni. Arrivando a danneggiare l’auto utilizzata dalla ex compagna infrangendo i vetri con un attrezzo metallico. Tutte queste condotte avrebbero determinato nella 34enne un grave e persistente stato d’ansia così da indurla a modificare le abitudini e a evitare di uscire da sola.

L’indagato è difeso dall’avvocato Cosimo D’Agostino, mentre la persona offesa è assistita dall’avvocato Salvatore Rondine e si potrà costituire parte civile nel corso dell’udienza preliminare.