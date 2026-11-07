San Cataldo, in gioco 400mila euro per il centro giovanile nel bene confiscato: corsi in acqua e riparazioni

LECCE – Dalle vele da riparare alle prime esperienze di lavoro. Passa anche da un laboratorio di sartoria nautica il progetto per il bene confiscato alla criminalità di via Recanati, a San Cataldo. L’idea è ampliare le attività del centro di aggregazione giovanile, affiancando ai corsi in acqua un piccolo cantiere per tavole da surf e imbarcazioni, iniziative di cicloturismo e percorsi di formazione rivolti soprattutto ai ragazzi in condizioni di fragilità sociale ed educativa. Per realizzarli, l’associazione Marina di San Cataldo Aps e la società sportiva Aquaterrae puntano al bando della Fondazione con il Sud. In gioco ci sono 400mila euro.

La giunta di Lecce, guidata da Adriana Poli Bortone, giovedì ha espresso parere favorevole alla candidatura e ha aperto alla proroga della concessione. L’accordo attuale scade nell’ottobre 2030, mentre il bando richiede che chi presenta il progetto abbia la disponibilità dell’immobile per almeno dieci anni dalla data della domanda, sulla base di un atto di assegnazione definitiva. Da qui la richiesta di prolungare il contratto almeno fino al 31 dicembre 2037. La delibera è un atto di indirizzo e non comporta nuove spese per il Comune. Per arrivare alla proroga serviranno l’ammissione al finanziamento, le verifiche degli uffici e il via libera del Consiglio comunale.

L’immobile, già recuperato con fondi pubblici, è destinato agli sport acquatici. Nel 2024 il Comune ha confermato questa destinazione, legandola all’inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. L’anno successivo la Marina di San Cataldo Aps, che ha già esperienza con ragazzi in situazioni di fragilità, ha manifestato interesse per la gestione. Al termine della selezione pubblica, la struttura è stata concessa gratuitamente per cinque anni al raggruppamento formato dall’associazione e da Aquaterrae, che organizza corsi di nuoto, salvamento e formazione per bagnini.

Alla Marina di San Cataldo, capofila del progetto, spetterebbe il laboratorio di sartoria nautica. I ragazzi imparerebbero a riparare le vele e a utilizzare gli scarti per progettare e realizzare portafogli, borsoni, zaini e tele da parete da mettere in vendita. Nel terreno esterno, delimitato da un muretto a secco, troverebbe spazio un piccolo cantiere per la riparazione di tavole da surf e piccole barche. La posizione dell’immobile, a poche centinaia di metri dai percorsi turistici, consentirebbe inoltre di farne un punto di riferimento per chi vuole scoprire il territorio in bicicletta. Con i fondi del bando, le due realtà intendono usare queste attività per offrire ai giovani occasioni di formazione e accompagnarli verso il lavoro.