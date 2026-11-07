Meteo di domani 8 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

PUGLIA – Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione con possibili piogge sparse sui settori meridionali. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e spazi di sereno.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino molte nuvole con deboli precipitazioni al Nord-Est e sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi e residue precipitazioni sulla Liguria. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi.
AL CENTRO
Al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche con molte nuvole associate a piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto sulle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite sulle regioni Tirreniche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino molte nuvole in transito sulle regioni peninsulari, piogge generalmente deboli sulla Puglia. Al pomeriggio attese piogge sparse fin verso la Sicilia orientale, poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo generalmente stabile ma con cieli coperti ovunque.
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