E’ già Natale a Lecce, al Chiostro dei Teatini il mercatino dell’associazione Artan

LECCE – Nel Chiostro dei Teatini di Lecce è già Natale. Fino a lunedì 9 novembre, con orari 9-12.30 e 16.30-20 – e ingresso libero – torna infatti la mostra dell’artigianato creativo dell’associazione Artana, che racconta tutta l’abilità manuale di decine di artigiani salentini “che resistono alla fretta e alla produzione in serie”, spiega la presidente Patrizia Durante. “Il Salento delle mani sapienti, degli sguardi attenti, dei laboratori dove il tempo ha un altro ritmo. Questo Salento torna protagonista a Lecce, nel luogo più suggestivo del suo centro barocco”.

Una selezione di creazioni artigianali irripetibili, tra ceramiche che raccontano la terra, “tessuti e sciarpe che intrecciano antiche trame e design contemporaneo, il calore del legno lavorato a mano, la leggerezza della carta d’autore, gioielli-scultura irripetibili, terrecotte, cesti intrecciati di giunco e materiali alternativi, decorazioni e piccole opere d’arte”. Il luogo ideale per anticipare senza stress i regali di Natale: “Regali sostenibili, autentici, accessibili, che sostengono il talento locale. Un regalo artigiano che non finisce in un cassetto ma resta, racconta una storia e dura nel tempo: dai piccoli pensieri alle decorazioni natalizie fatte a mano, fino al pezzo d’autore per la casa o per una persona davvero importante.