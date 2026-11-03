Insulti social alla sindaca Poli: dopo richiesta di archiviazione un giudice deciderà se riaprire il caso

LECCE – Potrebbe riservare ulteriori sviluppi l’inchiesta sugli insulti social ricevuti dalla sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, dopo il furto in casa, il 28 giugno scorso. Il gip del tribunale di Lecce, Francesco Valente, dopo l’opposizione alla richiesta di archiviazione depositata, nelle scorse settimane, dall’avvocata Francesa Conte, legale della ex senatrice, ha fissato la camera di consiglio per l’11 gennaio 2027 quando il giudice potrebbe decidere di archiviare il procedimento in cui erano stati denunciati 77 haters, disporre nove indagini, o formulare l’imputazione coatta dei soggetti che, sul web, hanno vergato dei commenti ritenuti dalla sindaca diffamatori.

Dopo il furto nella villa di famiglia, sui social e sulle testate giornalistiche on line si erano scatenati gli haters. Nelle forme e nei modi più disparati. Avevano bollato la sindaca come una “ladra” commentando il fatto di cronaca alla stregua “di una bella notizia”. Nella deriva dei social c’è chi aveva rispolverato il ventennio fascista chiedendosi se i ladri “avessero trovato l’oro di Dongo”. Ed in 76 erano stati denunciati. Con allegata anche una richiesta risarcitoria di 500.000 euro. Una scelta in linea con un orientamento ormai consolidato nella politica nazionale come testimonia la decisione della sindaca di Genova, Silvia Salis, che da tempo ha denunciato i suoi haters con sbocchi investigativi differenti da quelli finora incassati dalla collega leccese.

La pm Roberta Di Filippo, infatti, aveva avanzato richiesta di archiviazione evidenziando un passaggio, che più di tutti, aveva alimentato il dibattito nell’opinione pubblica. In sintesi: la Poli Bortone è una sindaca, ricopre un ruolo istituzionale e suscettibile di critiche. Ergo: sul web e sui social “la risonanza pubblica degli eventi che coinvolgono soggetti titolari di funzioni politico-amministrative e della conseguente maggiore esposizione di costoro al giudizio e alla critica della collettività deve indurre a tollerare un più ampio esercizio del diritto di critica rispetto a quella del comune cittadino”.

A tutto, però, ci sarebbe un limite è il messaggio che si leggeva nell’atto di opposizione. Della serie: va bene ricoprire un incarico, esporsi, accettare le critiche ma come sancito dalla Cassazione ci sono dei perimetri (la continenza) che non si dovrebbero oltrepassare. “In tali casi è essenziale – scrive l’avvocata Conte – il rispetto del limite dovendosi verificare se i toni utilizzati, pur aspri e incisivi, risultano comunque pertinenti rispetto alla discussione “laddove si parla a parere della procura di “deresponsabilizzazione determinata dal contesto social in cui le manifestazioni del pensiero sarebbero “scarsamente meditate”.

Un passaggio, questo, a dire dell’avvocata dirimente per considerare la scriminante del diritto di critica. Richiamando recenti sentenze della Corte di Cassazione “il limite dell’esercizio del diritto di critica deve intendersi superato quando l’agente trascende in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse…giacché in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, sprofonda nel campo dell’aggressione della sfera morale altrui”.

Nell’atto si parlava di “rozze espressioni volte a screditare la figura istituzionale del primo cittadino, definito in modo sprezzante in ragione dell’indirizzo politico scelto, avulso da qualsiasi pacifico confronto”. Per corroborare l’atto, l’avvocata della Poli aveva allegato anche un decreto di citazione a giudizio a firma di un altro pm nei confronti di una donna per alcuni commenti comparsi il 16 ottobre 2025 in risposta ad un post pubblicato da Damiano D’Autilia, presidente di Sgm, in cui veniva riportato lo stralcio di un video della riunione del consiglio comunale sul tema della mobilità urbana in cui l’utente scriveva, tra le altre cose, “senza contare che iddra non si è fatta processare, con il favore di persone compiacenti, villazze costruite con i soldi spariti dal filobus”.

Non solo diffamazione a parere della difesa.

Nel novero delle accuse veniva inserito anche l’apologia di reato quando alcuni utenti scrivevano: “Finalmente hanno capito dove andare a rubare, in casa dei ladri”; “Finalmente hanno capito dove trovare i soldi fatevi tutte le case dei politici così diventate milionari. Poi chi ruba e viene derubato non è reato”. Lacune, poi, venivano evidenziate sul fronte delle indagini condotte. E l’avvocata chiedeva che venisse disposto un supplemento d’indagine di un fascicolo rimasto sempre a carico di ignoti per identificare l’indirizzo IP (Internet Protocol) di ogni hater, di cui sono stati già forniti sia l’url ed il nome dei profili, oltre che i’ID univoco, per avere conferma dell’identità degli haters. Su tutti questi punti ancora inesplorati, secondo l’avvocato della sindaca, si concentrerà la discussione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione prevista per l’inizio del prossimo anno.