La fauna del Salento: il Gufo, lo stoico del bosco

Rapace notturno di medie dimensioni, caratterizzato da grandi occhi arancioni o dorati e da due lunghi “ciuffi auricolari” di piume sulla testa che non sono orecchie, ma semplici penne decorative usate per la comunicazione visiva e il mimetismo. Il piumaggio è un capolavoro di mimetismo mimetico sulle sfumature del bruno, ocra e nero.

Protagonista di fiabe, leggende alchemiche e storie del terrore, il gufo è da sempre l’incarnazione del mistero notturno. Nella realtà, il gufo comune è una creatura incredibilmente pacifica che passa le sue giornate immobile e filiforme attaccato ai tronchi degli alberi nei cosiddetti roost invernali, dove decine di gufi dormono sullo stesso albero. Di notte si trasforma in un cacciatore infallibile e silenziosissimo: le sue piume sono dotate di una bordatura speciale che frantuma la turbolenza dell’aria, permettendogli di volare nell’assoluto silenzio e di sorprendere i topi anche sotto un metro di neve.

Il gufo ha la costante espressione di un giudice severo che ha appena scoperto che non avete fatto i compiti a casa. Passa il 90% della sua vita finto-addormentato, guardando l’umanità dall’alto in basso con un misto di sdegno e noia. Se provate a disturbarlo mentre riposa, si allungherà diventando magrissimo come un ramo secco, convinto con incrollabile fede che voi non lo stiate vedendo. spoiler: lo stiamo vedendo benissimo, ma apprezziamo l’impegno.