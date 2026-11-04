Perde la vita, schiacciato da un cancello, ennesimo incidente sul lavoro nel Salento

Casarano (Lecce) – Ancora un incidente mortale sul lavoro, purtroppo, in mattinata, nelle campagne attorno a Casarano, in contrada Spagnolo. La vittima, Bashkim Rushani, 61enne di origini albanesi, nato a Durazzo, ma da decenni ormai in Italia e residente a Casarano, è il titolare di una ditta edile individuale. Pare che fosse impegnato in lavori su un’abitazione privata, quando è rimasto schiacciato dalla caduta di un cancello scorrevole automatico.
Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato allarme lanciato e l’intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco.
La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, intervenuti insieme ai colleghi di Collepasso, e degli addetti dello Spesal dell’Asl Lecce. E si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente sul lavoro mortale in provincia di Lecce.
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