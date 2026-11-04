Strisce blu a Lecce, De Matteis chiede 15 minuti gratis da subito con l’app Sgm

Anticipare a prima di Natale la gratuità dei primi 15 minuti di sosta sulle strisce blu, attivandola da subito per chi usa l’app di Sgm. È la proposta avanzata da Antonio De Matteis, consigliere comunale di Lecce Domani, durante la seduta della commissione Traffico che ieri, a Palazzo Carafa, è tornata a discutere dell’estensione della sosta a pagamento nei quartieri periferici. L’idea del quarto d’ora gratuito, lanciata dal Codacons e già accolta dall’amministrazione comunale nel nuovo Piano della sosta, è stata ripresa dall’opposizione, che chiede di applicarla prima che il piano entri pienamente in vigore.

De Matteis propone di utilizzare l’app già sviluppata da Sgm per la gestione dei parcheggi. “Perché non introdurre da subito, attraverso l’app SGM, la gratuità dei primi 15 minuti di parcheggio per chi usa l’app, senza attendere la piena attuazione del nuovo Piano Sosta?”, ha chiesto in commissione. L’obiettivo è consentire a chi deve fare un acquisto veloce di fermarsi senza pagare per una sosta breve e, allo stesso tempo, favorire il ricambio delle auto sugli stalli. Secondo il consigliere, l’anticipo darebbe una mano ai negozi di vicinato nelle settimane dello shopping natalizio e potrebbe avvicinare più cittadini all’uso dell’app.

Il presidente di Sgm, Damiano D’Autilia, ha aperto alla richiesta della minoranza. “L’anticipo a prima di Natale della gratuità dei 15 minuti di sosta è ragionevole, ma decide il governo cittadino”, ha detto. La scelta sui tempi spetta dunque all’amministrazione comunale. È su questo passaggio che insiste De Matteis, che chiede di valutare in tempi brevi la possibilità di attivare il quarto d’ora gratuito attraverso uno strumento già disponibile.