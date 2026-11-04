Gallipoli, nuova segreteria Pd: segretario Tony Piteo, vicesegretario Alessio Scigliuzzo.

GALLIPOLI – Si è svolta ieri l’Assemblea cittadina del Partito Democratico di Gallipoli, un importante momento di confronto e rilancio politico alla presenza del Capogruppo in Consiglio Regionale e Consigliere regionale Stefano Minerva. Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’Assemblea ha uﬃcializzato la composizione della nuova Segreteria cittadina. Alla guida del partito il Segretario Tony Piteo, aﬃancato dal nuovo Vice Segretario Alessio Scigliuzzo. La squadra dirigenziale, composta da un mix di importanti riconferme e nuove energie, vede nei vari ruoli definiti la partecipazione di Antonella Bentivoglio, Antonio De Vita, Irene Barone, Francesco Pio Liaci e Raffaella Alessandrelli. A completare l’organismo dirigente figurano gli aventi diritto Rossana Nicoletti e Davide Boellis, Consiglieri comunali del Partito Democratico.

La nuova Segreteria si dichiara pronta a mettersi immediatamente al lavoro, fissando tra le primissime priorità l’avvio dell’imminente campagna per il Nuovo Tesseramento, fondamentale per continuare a rafforzare la presenza e il radicamento della comunità democratica sul territorio. “La composizione della nuova Segreteria rappresenta un segnale di unità e rinnovato impegno, nella consapevolezza del ruolo centrale che il Partito Democratico continua a svolgere nel panorama politico cittadino – spiegano i responsabili – Un ruolo confermato anche dal suo attuale primato elettorale, che lo vede primo partito a Gallipoli. Una nuova fase di lavoro e partecipazione, con l’ambizione di continuare a essere un punto di riferimento per quanti condividono i valori e il progetto politico del Partito Democratico”.