Trovata impiccata, cominciato il processo per maltrattamenti all’ex fidanzato

E’ cominciato, al Tribunale di Lecce, il processo per maltrattamenti aggravati a Davide Falcone, di 36 anni, ai danni della sua fidanzata, Roberta Bertacchi, trovata impiccata alla ringhiera del balcone della sua casa di Casarano la mattina del 6 gennaio 2024. Ai domiciliari per un altro procedimento, Falcone non era presente in aula dove invece c’era Marina Bonomo, la madre di Roberta che si è costituita parte civile.

“Oggi, finalmente, si comincia a dare voce a Roberta e si saprà qual è la verità di quello che ha passato mia figlia fino all’ultimo, quando è morta – afferma la donna -. Roberta, in un mese e mezzo, ha subito violenze ed era terrorizzata da questa persona e, probabilmente, non sapeva neanche come staccarsi da quella situazione. In un modo o nell’altro lui me l’ha uccisa. Se avrei preferito incontrarlo in aula oggi? Meglio di no, forse perché mi sarebbe aumentata la rabbia”. L’udienza davanti al giudice monocratico Valeria Fedele è stata aggiornata al prossimo 3 marzo con l’ascolto dei primi testimoni.

Il cadavere di Roberta Bertacchi è stato riesumato il 20 ottobre scorso per prelevare gli stivali neri che Roberta indossava quando è morta, per confrontarli con le impronte che vennero trovate in casa. Sempre nei giorni scorsi, i carabinieri del Ris di Roma hanno ricostruito in 3D l’appartamento per chiarire come la giovane si sia mossa per lasciarsi cadere dal balcone, visto che all’epoca vennero ritrovate solo due impronte e neanche vicine al balcone.

Questi accertamenti sono stati disposti su indicazione del gip di Lecce che lo scorso maggio ha ordinato nuove indagini sull’accaduto accogliendo la richiesta della famiglia della giovane che si è opposta all’archiviazione dell’indagine per suicidio formulata dalla Procura.