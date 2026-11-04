Nardò verso le comunali, Sodero lancia la campagna con undici liste. Pd commissariato

NARDÒ – Tre candidature già annunciate e una quarta possibile, tutte al femminile. La corsa per Palazzo Personè, in vista delle comunali del 2027, vede in campo Maria Grazia Sodero, vicesindaca e candidata della maggioranza uscente, Giulia Puglia, ex assessora della giunta Mellone che ha scelto di correre in autonomia, e Antonella Vergari, medico indicata da Prossima, il movimento vicino al presidente della Regione Antonio Decaro. In campo anche Paola Mita, che ha lasciato Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Attorno a Vergari si sono raccolti il Pd, Europa Verde e diverse realtà civiche, mentre Sinistra Italiana ha deciso di restare fuori dalla coalizione, contestando il metodo con cui si è arrivati alla scelta della candidata.

È in questo quadro che la maggioranza al governo della città dal 2016 apre ufficialmente la campagna elettorale di Sodero. “Nardò è cambiata, è sotto gli occhi di tutti. Una bella storia che continua” è lo slogan scelto per i manifesti affissi da oggi in città e per il reel pubblicato sui profili social della candidata. In poco più di un minuto, la vicesindaca racconta il percorso che l’ha portata dall’attivismo politico giovanile alla giunta e spiega perché vuole raccogliere il testimone di Pippi Mellone. Avvocata neretina di 46 anni, sposata con Gianni e madre di Matilde e Federico, Sodero ha le deleghe ai Servizi sociali, all’Emergenza abitativa e al Piano sociale di zona. La coalizione rivendica il lavoro dei due mandati di Mellone come una “rivoluzione” che, nella lettura della maggioranza uscente, ha fatto uscire la città da decenni di immobilismo, ritardi e isolamento. La candidata lega quella continuità alla promessa di nuove idee e scelte, richiamando nel messaggio i temi della bellezza, della cura, della comunità e della partecipazione.

“Dieci anni di lavoro, di scelte coraggiose, di risultati. Dieci anni di esperienze, di persone, di sorrisi e di soddisfazioni”, dice Sodero nel video. “La Nardò di oggi è sotto gli occhi di tutti, ed è una bella storia. Una storia che viene da lontano e che continua attraverso nuove sfide quotidiane, ambizioni, obiettivi”. Il passaggio più personale riguarda il lavoro nel welfare. “Amministrare significa proprio raccogliere sfide, significa assumersi responsabilità e incidere concretamente nella vita delle persone. È una cosa seria, che ho imparato da assessora al welfare con gli anziani, i minori, gli emarginati, le persone con disabilità. Nelle loro vite, nel prendersi cura dei più fragili, c’è il manuale di istruzioni”.

“Sono fortunata, fortunatissima a raccogliere l’eredità di questa straordinaria esperienza amministrativa che ha cambiato Nardò come nessuno mai aveva fatto prima”, prosegue Sodero. “Sappiamo cosa serve, sappiamo dove andare, sappiamo come si fa. Amo Nardò come voi. Per questo, insieme, possiamo continuare a scrivere una bella storia per la nostra città”. A sostenerla saranno undici liste, Alleanza per Nardò, Andare Oltre, Avanti Nardò, Centrum, Difendere Nardò, Direzione Futuro, Libra, Nardò per Bene, Obiettivo Comune, Orizzonte Nardò e Tu sei Nardò.

Mentre la maggioranza mette in moto la campagna, il Partito democratico cambia guida a Nardò dopo le dimissioni della segretaria cittadina Serena Sequestro. Il segretario regionale Domenico De Santis, su proposta del segretario provinciale Luciano Marrocco, ha disposto il commissariamento dei circoli di Nardò e Lecce. A guidare quello neretino sarà Sandra Antonica, mentre a Lecce l’incarico è stato affidato a Salvatore Capone. Il partito presenta le nomine come un modo per affiancare i circoli e gli iscritti in una fase delicata. A Nardò il passaggio arriva mentre il Pd sostiene Vergari e la coalizione deve fare i conti con la scelta di Sinistra Italiana di sfilarsi.

“Le scelte sono ricadute su due persone di grande esperienza e conoscenza del partito. Sono certo che sapranno dare tutto il loro prezioso contributo in questa fase”, dichiara Marrocco, che ringrazia Romeo Russo e Serena Sequestro per il lavoro svolto alla guida dei due circoli e si dice certo che continueranno a dare il loro sostegno al Pd nelle rispettive comunità. Il prossimo appuntamento del partito è fissato per venerdì 6 novembre alle 17 all’Arthotel di Lecce, dove l’assemblea provinciale lancerà la campagna per le primarie in vista delle politiche del 2027.