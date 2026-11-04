Il fenomeno dei rifiuti abbandonati dilaga a Monteroni di Lecce. L’appello del gruppo consiliare “Insieme”

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Il fenomeno dei rifiuti abbandonati dilaga a Monteroni di Lecce. Campagne, parchi, giardini comunali, strade urbane, il problema è diffuso a macchia di leopardo. L’allarme è lanciato dal gruppo consigliare Insieme, che chiede bonifiche e politiche di prevenzione e repressione all’amministrazione comunale. “C’è una Monteroni lontana dalle passerelle, dai selfie, dalla propaganda. È la Monteroni racchiusa nelle immagini dei rifiuti abbandonati in ogni dove. Un paese sempre più sporco, sempre più lasciato all’abbandono, all’incuria. Come se i monteronesi dovessero abituarsi a vivere nella sporcizia, a vedere i propri spazi pubblici, giardini e parchetti, invasi di spazzatura, a osservare le proprie meravigliose campagne, con le antiche casine rurali da far invidia a tutta la provincia, inondate da rifiuti di ogni genere. Monteroni è sporca nel centro urbano ed è sporca nelle periferie. È sotto gli occhi di tutti”. Sono le parole di denuncia del gruppo consiliare Insieme, formato da Massimo Bellini, Andrea Ruggio, Angela De Luca e Sonia Martino. “I sentieri delle contrade – proseguono i consiglieri – dove insistono non solo le case dei residenti ma anche le attività agricole e degli imprenditori che hanno investito in turismo e in bed & breakfast, sono pieni di bottiglie, buste, plastica, elettrodomestici e quant’altro. Spesso sono gli stessi residenti, stanchi di vivere nell’immondizia, a pulire, a raccogliere la spazzatura abbandonata, supplendo a un compito che dovrebbe svolgere l’amministrazione comunale. Non è solo una questione di decoro e immagine pubblica. È anche una questione sanitaria. L’accumulo di spazzatura attira animali infestanti come ratti, insetti e zanzare, che possono trasmettere infezioni. I roghi (accidentali o dolosi) di cumuli di rifiuti disperdono nell’aria fumi e sostanze tossiche”. Quindi l’appello rivolto alla giunta comunale. “Chiediamo quindi che l’amministrazione si faccia carico della pulizia e bonifica di queste aree, che attui una politica concreta di prevenzione e repressione del fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti. Monteroni merita decoro e salubrità. Merita molto di più”.