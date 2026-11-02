Avvocato sorpreso sotto casa da un bandito: parte colpo di pistola. Tragedia sfiorata. Caccia al bandito

LECCE – Paura alla periferia di Lecce nella serata di ieri. Un noto avvocato è rimasto vittima di un tentativo di rapina che, solo per puro miracolo, non è sfociato in tragedia. Nella colluttazione, infatti, è partito un colpo di pistola, arma che il malvivente impugnava. Il proiettile ha sfiorato l’avvocato da una distanza estremamente ravvicinata. Le indagini sono affidate agli agenti di polizia che hanno raccolto la denuncia del professionista apparso scosso ma dimostratosi estremamente abile nel mettere in fuga il bandito. Sono stati attimi di paura e di forte tensione.

Dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, il professionista, in prima serata, aveva fatto rientro nella sua villa alla periferia del capoluogo salentino. Appena varcato il cancello d’ingresso è stato sorpreso da un bandito. Completamente coperto, vestiva di nero con passamontagna e guanti. Il bandito ha puntato l’arma alla testa del professionista: “Dammi tutto quello che hai” avrebbe detto all’avvocato in dialetto anche se dal racconto della vittima sarebbero emersi forti dubbi sull’ipotesi di un possibile depistaggio del malvivente. Di fatto, la minaccia non ha sortito l’effetto sperato. L’avvocato, infatti, non si è per nulla intimorito ed è riuscito a disarmare il malvivente. In quei concitati istanti, però, è partito un coloo di pistola che ha sfiorato l’avvocato. Questione di millimetri e, ora, si starebbe parlando di altro.

Davanti a quella reazione tanto veemente quanto inattesa, il bandito è stato colto di sorpresa e si è subito dileguato scavalcando il muro di cinta. Non è chiaro se nelle immediate vicinanze fosse atteso da un complice. L’avvocato, visibilmente scosso, ha immediatamente allertato l’intervento degli agenti di polizia, giunti sul posto dopo pochi minuti. Gli investigatori hanno immediatamente raccolto la testimonianza del professionista e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ed è caccia al bandito. L’avvocato, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche ma l’accaduto, come prevedibile, lo ha profondamente turbato e ripropone il problema sicurezza nelle zone periferiche della città.