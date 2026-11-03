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Bosco di Carmiano, il sindaco Erroi rassicura: “Nessuno spreco, il reimpianto è già garantito”

Sindaco di Carmiano, avv. Giovanni Erroi