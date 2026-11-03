Decaro: “Siamo tutti in difficoltà, non abbiamo i fondi per chiudere i bilanci”

“Le Regioni sono in grande difficoltà. Già quest’anno chiudiamo tutti in disavanzo e stiamo litigando sui criteri di riparto. Abbiamo chiesto di utilizzare 650 milioni del 2026 per l’aggiornamento delle tariffe ospedaliere per gli acuti e non ancora approvate. Che svincolino subito almeno questi per evitare che saltino i bilanci. Diversamente possono riprendersi la funzione delegata”. Lo afferma, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il governatore della Puglia, Antonio Decaro.

“Il 2027 – aggiunge – è l’anno del bivio: o si rifinanzia il Servizio sanitario nazionale o si accetta che il diritto alla salute dipende dal reddito e dalla regione di residenza. Di fronte a quel bivio il governo ha già scelto. È proprio in momenti come questi, in cui la tensione sociale rischia di esplodere, che occorrerebbe fare scelte chiare.

È vero, il Fondo cresce, ma non quanto servirebbe, e accanto a questo la manovra introduce un voucher da trecento euro per prestazioni fuori dal servizio pubblico: 1,6 miliardi, quasi la metà dell’aumento. Non è una misura neutra, perché sposta la garanzia dal servizio al cittadino al mercato. È un bonus da campagna elettorale, che nessuno sa come sarà erogato o quali prestazioni potranno essere acquistate.

L’unica certezza è che non andranno a finanziare il sistema pubblico. Sospetto si tratti di una scorciatoia politica: siccome la sanità è una funzione delegata alle Regioni, ed è complessa, se non funziona è colpa nostra. Loro se la cavano con i titoli dei giornali sui voucher”.

“Lo Stato si riprenda la competenza sulla sanità visto che è lo Stato che decide – giustamente – di aumentare i contratti di medici e infermieri, oppure introdurre farmaci innovativi negli ospedali per i quali dobbiamo trovare noi i fondi” conclude Decaro.