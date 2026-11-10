Concessioni balneari, un tavolo nazionale per verificare quante aree sono disponibili

ROMA – Quante aree demaniali sono effettivamente disponibili per nuove concessioni? Il decreto Infrastrutture, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, affida a un tavolo di monitoraggio presso Palazzo Chigi il compito di stabilire con quali criteri rispondere a questa domanda. La disposizione, contenuta nell’articolo 9, riguarda il demanio marittimo, lacuale e fluviale. La verifica serve a capire se la disponibilità delle aree sia tale da limitare il numero di autorizzazioni. In quel caso, la direttiva europea sui servizi prevede una procedura di selezione imparziale e trasparente. Al tavolo parteciperanno anche rappresentanti di Regioni e Comuni. Entro 45 giorni dall’insediamento dovranno essere definiti i criteri comuni e le modalità con cui valutare l’estensione e le caratteristiche delle aree disponibili. Le Regioni trasmetteranno gli esiti delle rilevazioni, condotte su scala regionale o comunale. Il tavolo avrà quindi 60 giorni dalla trasmissione per attestare la conformità dei risultati ai criteri stabiliti, fatte salve eventuali richieste di approfondimento.

FederTerziario Balneari accoglie con favore la scelta di adottare un metodo uniforme. Il presidente nazionale Giuseppe Mancarella richiama le differenze emerse negli anni tra le valutazioni territoriali e chiede che la disponibilità delle aree sia accertata con dati verificabili prima di decidere se avviare una procedura selettiva. “La gara non può essere considerata un punto di partenza automatico”, sostiene Mancarella. L’associazione seguirà il lavoro del tavolo e chiede criteri trasparenti e uguali per tutti, a fronte di decisioni che incidono sulla continuità di migliaia di imprese familiari. Anche Confimprese Demaniali Italia plaude al provvedimento. Il presidente Mauro Della Valle ricorda che l’associazione aveva già proposto una verifica della scarsità della risorsa durante il confronto tecnico sulla mappatura del demanio e riconosce al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini il merito di aver portato avanti la questione nelle sedi istituzionali. Entrambe le associazioni sottolineano il contributo del deputato salentino della Lega Salvatore “Toti” Di Mattina. Mancarella lo ringrazia per l’attenzione riservata al comparto fin dal suo ingresso alla Camera, mentre Della Valle gli riconosce un ruolo nel portare le istanze degli operatori salentini nel confronto nazionale.