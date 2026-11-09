Era accusato di aver costretto la compagna ad abortire, ma era falso: assolto dal reato di violenza privata

SALENTO – Si conclude con l’assoluzione il processo che vedeva imputato un uomo del basso Salento per il reato di violenza privata aggravata. L’uomo era stato rinviato a giudizio perché, stando a quanto narrato dalla sua ex compagna di 32 anni, residente in un comune dell’hinterland leccese, non avrebbe preso di buon grado la gravidanza della donna e ripetutamente la minacciava di un male ingiusto se non avesse abortito.

Nel marzo del 2022, stando al racconto della donna, la stessa fu accompagnata dall’uomo all’ospedale di Tricase affinché abortisse, dopo che un analogo episodio si era verificato un mese prima. Quanto sostenuto dalla donna, però, non ha trovato riscontro nel processo, durante il quale sono emerse circostanze assolutamente diverse; infatti la donna oltre ad aver portato avanti la gravidanza, ha continuato ad intrattenere rapporti con l’uomo e solo al termine della relazione sentimentale tra i due ha denunciato gli episodi della raccontata violenza, che in realtà, stando a quanto accertato nel processo, non c’è mai stata.

Il Tribunale di Lecce, giudice Annalisa De Benedictis, ha accolto tutte le argomentazioni esposte durante la discussione dall’avvocato Mauro Margarito e ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.