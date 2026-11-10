Parte con un successo la stagione della Lupiae Team Salento

Crazy Ghosts Pontecagnano – Lupiae Team Salento 28-43.
Parte con un successo in trasferta la stagione della Lupiae Team Salento.
La formazione leccese del neopresidente Gabriele Carichino espugna il campo dei Crazy Ghosts in Campania, ed incamera i primi due punti in campionato.
Primi due periodi equilibrati, con la Lupiae allenata da Coach Andrea Coi che arriva al riposo lungo con 6 punti di vantaggio, che a partire dal terzo tempo si dilateranno (parziale 9-2), fino al + 15 finale, ossia il 43-28 che chiude i giochi.
Sugli scudi Andrea Calò, autore di 16 punti, bene anche Angelo Bottazzo da subentrato ed autore di 8 punti, a segno anche Daniele Garzya, in doppia cifra con 11 punti e Gianluca Stella ed Antonio Di Balsio, con 4 punti a testa.
Soddisfazione per Andrea Coi : “Ci siamo allenati a lungo per esordire così, quindi tanta soddisfazione per aver conseguito subito due punti in trasferta”.
Gli fa eco Antonio Di Blasio : ” Siamo soddisfatti per il risultato, abbiamo dato il massimo e cercheremo di continuare così”.
Questo gli atleti schierati d Andrea Coi : Antonio Di Blasio 4, Daniele Garzya 11, Giuseppe Longo, Gianluca Stella 4, Alessandro Pandelli, Gabriele Carichino, Andrea Calò 16, Angelo Bottazzo 8, Sabrina Bozzicolonna.
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