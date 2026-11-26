LECCE – Confindustria Lecce ha ricevuto alla Camera dei Deputati di Roma il Premio per l’Eccellenza Sustainable Art, conferito ieri, mercoledì 25 novembre, nell’ambito della quarta edizione di SUSTART – Sustainable Art, il Forum & Exhibit dedicato al ruolo dell’arte e della cultura negli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il riconoscimento, pensato per valorizzare le realtà che promuovono la cultura d’impresa e lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, è stato consegnato al presidente Valentino Nicolì dal vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d’Impresa e Certezza del Diritto, Francesco Somma.
«Sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento, perché premia un impegno che, fin dall’inizio del mio mandato, ho voluto caratterizzasse l’azione di Confindustria Lecce: mettere l’impresa al centro, non soltanto come soggetto economico e produttivo, ma come realtà capace di generare valore per le persone e per la società», ha dichiarato Nicolì a margine della cerimonia.
«Credo che la competitività di un territorio passi anche dalla diffusione della cultura d’impresa, dalla capacità di includere, di offrire opportunità ai giovani e di creare le condizioni perché possano scegliere di restare e costruire qui il proprio futuro. Le imprese sono comunità, luoghi di crescita, di innovazione e di responsabilità. Questo premio riconosce il valore di un percorso condiviso e mi incoraggia a proseguire, rafforzando il legame tra sistema produttivo, società e territorio».
Il premio consolida la linea portata avanti dall’associazione leccese sotto il claim “Insieme per fare impresa”, tradotta sul territorio in iniziative concrete legate alla responsabilità sociale, all’inclusione nel mondo produttivo e all’orientamento giovanile verso l’autoimprenditorialità. Tra i progetti principali figurano la nascita della Fondazione Semi d’Impresa Luca Delle Donne Impresa Sociale ETS e i programmi rivolti alle nuove generazioni per favorire la permanenza e l’investimento di competenze nella provincia di Lecce.
L’appuntamento romano, ideato e diretto sotto il profilo artistico e scientifico da Marco Eugenio Di Giandomenico, ha riunito istituzioni, università, professionisti e mondo produttivo, ospitando per questa quarta edizione anche l’esposizione di due opere pittoriche dell’artista Alberto Baccari.
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