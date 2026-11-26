Copertino (Lecce) – Paura per un colpo in farmacia, nella serata di ieri, a Copertino. Il furto è stato messo a segno da un rapinatore che, arma in pugno e col volto coperto, ha portato via qualche centinaio di euro dalla cassa.

Ad essere presa di mira la farmacia in via Manfredi. Mancava poco alla chiusura dell’attività, quando il malvivente ha fatto irruzione, impugnando una pistola, con la quale ha minacciato i presenti e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa.

Dopo aver intascato la somma, consistente appunto in qualche centinaio di euro, l’uomo si è dato alla fuga.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Tenenza di Copertino, che ora conducono le indagini per individuare il responsabile del furto, anche magari grazie a qualche dettaglio impresso nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia.