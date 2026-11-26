CAVALLINO – “Basta! È arrivato il tempo di collegare Cavallino con la Città di Lecce”. Il sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni interviene nel dibattito sul nuovo piano della sosta tariffata e rilancia la proposta di un servizio di trasporto pubblico integrato tra il capoluogo e i comuni della prima cintura. La richiesta è di riunire attorno allo stesso tavolo il Comune di Lecce, le amministrazioni dell’hinterland, la Provincia e la Regione Puglia per definire un progetto condiviso in tempi certi.

Ogni giorno, ricorda il sindaco, molti cittadini dei paesi vicini raggiungono Lecce per lavorare, studiare, curarsi o accedere ai servizi concentrati in città. Il numero delle strisce blu e le tariffe incidono su chi arriva in auto, ma per ridurre il traffico occorre intervenire anche sulle ragioni che spingono tante persone a usare il mezzo privato. “Non possiamo pensare di disincentivare l’utilizzo del mezzo privato senza garantire, al contempo, un’alternativa pubblica realmente efficiente, affidabile ed economicamente conveniente”, osserva Ciccarese Gorgoni.

La proposta prevede collegamenti diretti e rapidi tra il centro di Lecce e Cavallino, San Cesario, Lequile, Monteroni, Arnesano e Surbo, con corse regolari anche al di fuori degli orari di punta. Un servizio pensato per chi si sposta ogni giorno per lavoro o per studio e per chi deve raggiungere il capoluogo a metà mattina o nel pomeriggio, contando su una corsa utile anche per il ritorno. Secondo il sindaco, una rete così organizzata alleggerirebbe il traffico in città, ridurrebbe l’inquinamento e aiuterebbe le famiglie a contenere le spese per gli spostamenti.

Il tavolo istituzionale era già stato sollecitato in più occasioni da Ciccarese Gorgoni insieme ad altri sindaci dell’hinterland. Ora il primo cittadino di Cavallino chiede alla Provincia di Lecce e alla Regione Puglia di partecipare alla programmazione delle corse e di individuare le risorse necessarie, perché i flussi quotidiani coinvolgono un territorio più ampio di quello amministrato da Palazzo Carafa. La misura del risultato, per il sindaco, sarà la possibilità per più persone di raggiungere Lecce e rientrare nel proprio comune lasciando l’auto a casa.