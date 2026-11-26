SALICE SALENTINO (Lecce) – Coinvolgere direttamente i cittadini nell’allestimento natalizio degli spazi urbani per trasformare le strade del paese in un percorso condiviso. È l’obiettivo di «Addobbiamo Salice 2026», l’iniziativa promossa dal sindaco e dall’amministrazione comunale di Salice Salentino.

Sotto lo slogan “Il nostro paese è casa nostra! Rendiamolo speciale insieme”, il Comune invita residenti, famiglie, associazioni e attività a decorare gli angoli del centro abitato con installazioni e addobbi artigianali, replicando il clima di partecipazione delle passate edizioni.

Le iscrizioni per aderire al progetto sono ufficialmente aperte e potranno essere presentate fino a giovedì 10 dicembre 2026. La giornata dedicata alla realizzazione e al posizionamento degli allestimenti per le vie del paese è invece fissata per domenica 13 dicembre, a partire dalle ore 15:30.