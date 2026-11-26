LECCE – Il Tar di Lecce lascia proseguire l’iter per il nuovo hub intermodale dell’ex Foro Boario. Con l’ordinanza n. 682, pubblicata il 26 novembre, la prima sezione del Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di sospendere gli atti impugnati dal Comitato cittadino Foro Boario e da Veronica De Luca. Il dispositivo recita “respinge l’istanza cautelare”. La decisione riguarda la richiesta di bloccare subito il procedimento, mentre per l’esame del ricorso nel merito i giudici hanno fissato l’udienza pubblica del 26 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

A pesare nella decisione è stato il rischio di perdere i 29 milioni di euro destinati all’intervento. Il collegio presieduto da Antonio Pasca ha ritenuto che “non ricorrono allo stato i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare”, giudicando prevalente, nel bilanciamento tra le posizioni delle parti, “l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e ad evitare la decadenza dal beneficio del finanziamento”. Nella camera di consiglio del 25 novembre, il Comune, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, aveva sostenuto che uno stop avrebbe potuto compromettere la stipula del contratto entro la fine dell’anno e, di conseguenza, la disponibilità delle risorse. Palazzo Carafa aveva inoltre fatto valere che il cantiere era ancora fermo alla fase amministrativa e che, secondo la difesa, mancava il rischio di un danno grave e irreparabile nell’attesa della sentenza.

Il progetto prevede un parcheggio da 766 posti auto distribuiti su tre livelli fuori terra, concepito come punto di interscambio per chi arriva in macchina e prosegue con il trasporto pubblico. L’investimento di 29 milioni di euro è finanziato attraverso il Contratto istituzionale di sviluppo Lecce–Brindisi–Costa Adriatica, con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone ha scelto la struttura fuori terra al posto della soluzione interrata ipotizzata in precedenza. Il Comune ha richiamato le conclusioni dello studio di fattibilità, secondo cui il multipiano risulta più conveniente anche per le difficoltà tecniche degli scavi in profondità.

Proprio il passaggio al multipiano è al centro della mobilitazione dei residenti che hanno costituito il comitato. A loro giudizio, l’edificio sarebbe sovradimensionato rispetto all’area e cambierebbe il volto della piazza all’ingresso della città. Gli abitanti temono che l’altezza della struttura riduca la luce naturale e la visuale dalle case vicine, che il progetto penalizzi gli spazi verdi e che l’estensione delle superfici in cemento accentui l’isola di calore, rendendo il quartiere più caldo nei mesi estivi. Alla contestazione si sono aggiunti alcuni titolari di esercizi commerciali della zona. Il ricorso, firmato dagli avvocati Matteo Spatocco ed Elettra Pinzani, investe la delibera del Consiglio comunale del 30 luglio e, con i motivi aggiunti, anche l’approvazione del progetto di fattibilità da parte della giunta il 23 settembre, l’autorizzazione paesaggistica e altri atti dell’iter.

All’udienza di maggio restano affidate anche le questioni sollevate dal Comune e da Mate, la cooperativa capofila del raggruppamento di progettisti, assistita dagli avvocati Lorenzo Botteon, Leonardo Maruotti e Francesco Romano. Le difese hanno contestato la legittimazione del comitato a ricorrere, l’interesse dei singoli ricorrenti e la tempestività di alcune censure sullo screening ambientale. Per il Tar, queste eccezioni e le contestazioni al progetto “necessitano di adeguato approfondimento in sede di decisione nel merito”. Fino a quell’udienza gli atti impugnati restano efficaci e il Comune può proseguire con la procedura.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE SGM

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del TAR, che consente di proseguire nell’iter di realizzazione dell’hub intermodale dell’ex Foro Boario – scrive il presidente Sgm, Damiano D’Autilia – Nel pieno rispetto delle posizioni di tutti e delle successive valutazioni della giustizia amministrativa, siamo convinti che Lecce non possa rinunciare a un’opera così strategica per il futuro della città.

Non si tratta semplicemente di realizzare un nuovo parcheggio, ma di dotare Lecce di un’infrastruttura fondamentale per ripensare il sistema della mobilità urbana, favorire l’integrazione tra trasporto pubblico e privato, ridurre la pressione del traffico veicolare sul centro cittadino e migliorare l’accessibilità della città. Un investimento di 29 milioni di euro rappresenta un’opportunità straordinaria che Lecce non può permettersi di perdere. SGM è pronta a fare la propria parte, sia nella gestione della fase transitoria, per contenere i disagi legati alla realizzazione dell’opera, sia nella futura organizzazione di un sistema della mobilità più moderno, efficiente e sostenibile. Una città che guarda al futuro deve avere la capacità di programmare e realizzare infrastrutture i cui benefici vadano ben oltre le esigenze del presente, nell’interesse dell’intera comunità”.