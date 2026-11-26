Puglia
Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio, specie sui settori meridionali. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto su Gargano e Salento.
NAZIONALE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse in Pianura Padana e maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni con locali piogge sulla Romagna. In serata e nella notte ancora molte nubi tra Pianura Padana, Emilia Romagna e Triveneto con precipitazioni in Romagna e neve in Appennino fino ai 1000-1200 metri.
Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta l’Italia.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos
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