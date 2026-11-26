AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse in Pianura Padana e maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni con locali piogge sulla Romagna. In serata e nella notte ancora molte nubi tra Pianura Padana, Emilia Romagna e Triveneto con precipitazioni in Romagna e neve in Appennino fino ai 1000-1200 metri.