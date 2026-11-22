LECCE – Quattro generazioni di donne, legate da una memoria che attraversa sogni, ferite e desideri di libertà. Mercoledì 25 novembre (ore 20:30 | ingresso 10 euro + dp | biglietti disponibili su Dice.fm), nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Menta Music Lab e Ayin Theatre alle Officine Cantelmo di Lecce presentano “Portami a vedere il mare”, spettacolo scritto e interpretato dall’attrice, autrice e regista Cristel Caccetta e dalla cantautrice Chiara Turco, che firma le musiche originali. La serata, che si concluderà con un incontro di approfondimento e confronto su autodeterminazione, libertà e ruolo delle donne nella società contemporanea, sarà anche l’occasione per presentare il nuovo singolo della polistrumentista salentina che dà il titolo al lavoro teatrale.

LO SPETTACOLO

Parola, musica dal vivo e azione scenica compongono il racconto corale di una famiglia di donne. Tra le generazioni passano dolori, aspettative e speranze di cambiamento. Le loro vicende invitano a interrogarsi su ciò che si eredita e su quanto ciascuna può scegliere di trasformare, sulla forza dei legami e sul coraggio necessario per affermare il proprio percorso. La scrittura di Cristel Caccetta incontra la ricerca sonora di Chiara Turco in un lavoro nato dal desiderio di costruire un’opera a quattro mani. Le composizioni originali accompagnano e sostengono la narrazione, dando forma anche a emozioni e tensioni che trovano nel suono un’ulteriore possibilità di espressione. La relazione tra le due interpreti tiene insieme le diverse voci, in un intreccio di teatro e canzoni che attraversa la fragilità, la sorellanza e la capacità di ricominciare. Il mare diventa l’orizzonte di questo viaggio, una destinazione capace di raccogliere il desiderio di uscire dalla paura e riconquistare uno spazio di libertà. Un’immagine che lega la dimensione collettiva dello spettacolo a quella più intima del singolo.

IL NUOVO SINGOLO

“Portami a vedere il mare” segna il ritorno discografico di Chiara Turco e anticipa la direzione del suo prossimo album. Il brano racconta la fortuna di incontrare qualcuno capace di prendersi cura delle nostre ferite, accompagnandoci dalla chiusura alla fiducia, dalla solitudine alla condivisione. Una presenza paziente, che resta anche quando il dolore impedisce di riconoscere la bellezza che ci circonda. Le cicatrici diventano così ali e il gesto di tenersi per mano dà inizio a una rivoluzione quotidiana, fatta di vicinanza e libertà di scegliere. Il mare custodisce questa promessa di rinascita. Sul piano musicale, l’artista sviluppa la sua attitudine elettronica attraverso sonorità sintetiche e modulari, intrecciate a testi delicati, introspettivi e ricchi di immagini. Il singolo è prodotto insieme a Raffaele Quarta (RafQU) al Ballon MusiQue Studio, con mix e mastering di Filippo Bubbico al Sun Village Records. Cantautrice e polistrumentista salentina, Chiara Turco ha esordito nel 2016 con l’EP in inglese “First”, per poi passare all’italiano con “Via Roma”, tra synth pop e suggestioni rock. All’attività solista affianca collaborazioni dal vivo con La Municipàl, Gaia Rollo ed Ermal Meta. L’esperienza teatrale amplia una ricerca che definisce “visiva”, costruita attraverso voce, strumenti, loop station e sequencer.

IL CONFRONTO DOPO LO SPETTACOLO

La serata proseguirà con uno spazio di dialogo sui temi emersi in scena, dalla forza delle donne al coraggio, dall’autodeterminazione alla libertà di scegliere il proprio futuro. Un’occasione per condividere esperienze e punti di vista, riflettendo sulle relazioni e sulle sfide ancora aperte nella società contemporanea. Accanto a Chiara Turco e Cristel Caccetta interverranno Chiara Iacca, psicologa e specializzanda in psicoterapia psicoanalitica, Veronica Clarizio, codirettrice artistica del SEI Festival di CoolClub, Carlotta Corvaglia, HR manager delle Officine Cantelmo, e Lara Mastrogiovanni di The Qube.