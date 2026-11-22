NARDO’ (Lecce) – Domenica 22 novembre torna la rassegna per famiglie Piccoli Sguardi sul palco del Teatro Comunale di Nardò. Arriva Cielo di Koreja e Babilonia teatri, spettacolo di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, parole di Enrico Castellani, con Carlo Durante e Silvia Ricciardelli, con il coordinamento artistico di Salvatore Tramacere.

Cielo continua una lunga tradizione del teatro ragazzi che ha fatto del disegno in scena un vero e proprio linguaggio teatrale. Raccoglie questa eredità e la rinnova con uno strumento contemporaneo: il tablet, scelto come luogo del segno, dove il disegno nasce dal gesto della mano e si mostra nel suo farsi, mantenendo intatta la lentezza poetica del tratto umano. Il segno che prende forma resta essenziale, umano, riconoscibile.

Sulla scena, un’attrice e un attore-disegnatore danno vita a un dialogo poetico e vibrante tra parola, corpo e immagine. Corpi e voci si intrecciano ai disegni realizzati in tempo reale, in un continuo gioco di rimandi, emozioni e scoperte. Lui è un alunno curioso e sognatore; lei è una maestra, guida e custode del sapere. Un sapere condiviso come ricerca, nel dialogo continuo tra chi accompagna e chi scopre.

Insieme attraversano il cielo come simbolo universale: un tetto che protegge e minaccia, che accoglie sogni e tempeste, desideri e speranze. Sotto gli occhi del pubblico prendono forma cieli azzurri, abitati da nuvole da osservare, riconoscere e reinventare; cieli carichi di pioggia; arcobaleni che nascono colore dopo colore, invitando a scoprire ogni sfumatura; cieli che si aprono allo spazio interstellare; cieli primaverili, attraversati dal volo leggero delle rondini.

DURATA: 40 minuti. ETÀ CONSIGLIATA: da 3 a 8 anni

Biglietto unico 5 euro. Ingresso ore 16:30, sipario ore 17:00.

“Piccoli Sguardi ci sta particolarmente a cuore perché nasce per le persone che preferiamo di più in assoluto: i bambini e le loro famiglie. Un tempo e uno spazio per stare insieme davanti a una storia, adulti e bambini, lasciando che ognuno la guardi dalla propria altezza. Ci piace pensare al teatro come a un luogo da conoscere da piccoli e continuare a frequentare crescendo. Ma soprattutto ci interessa quello che accade adesso: lo sguardo dei bambini, la loro capacità di prendere sul serio il gioco, fare domande, stupirsi e vedere cose che noi adulti abbiamo smesso di notare.

In un tempo che corre, produce e dimentica, continuiamo a scegliere un luogo in cui fermarci e guardare. Non per sottrarci al mondo, ma per starci dentro meglio, insieme agli altri. Mentre siamo qui. Mentre siamo vivi”. (Silvia Civilla, TerramMare Teatro)

La 17esima Stagione Teatrale del Comunale di Nardò prosegue con l’appuntamento di venerdì 4 dicembre con Figli di Mattia Torre, con Edoardo Pesce e Silvia D’Amico (adattamento e regia di Fausto Paravidino) e poi domenica 13 dicembre ancora la rassegna Piccoli Sguardi con CraCrà Punk di Fontemaggiore.

Il Teatro Comunale di Nardò è in corso Vittorio Emanuele II (centro storico).