Dream Volley, un ko a Bisceglie che insegna

BISCEGLIE – La Rental & Versatility Nardò esce sconfitta per 3-0 dal parquet del Pala Dolmen contro la Star Volley Bisceglie (parziali di 12-25, 16-25, 20-25), in un confronto della 4ª giornata del Girone D che ha messo di fronte due realtà profondamente differenti per obiettivi, struttura ed esperienza.

Da un lato una corazzata costruita per recitare un ruolo da protagonista assoluta e puntare alla vittoria finale, forte di una superiorità fisica e di una malizia di categoria schiacciante; dall’altro una squadra giovane, alla sua prima e storica avventura nel campionato di Serie B1, il cui unico e straordinario traguardo resta la salvezza. Nessuno poteva pretendere di raccogliere punti su un campo ostico come quello biscegliese contro un’avversaria speculare e attrezzata per il vertice. Il divario tecnico, nel corso del match, è apparso oggettivamente troppo alto.

I freddi dati del tabellino confermano la supremazia delle padrone di casa, soprattutto nei fondamentali d’attacco e al servizio. Bisceglie ha chiuso con un’eccellente efficacia offensiva del 41% di squadra (39 vincenti su 95 tentativi), trascinata dai punti in doppia cifra di Civardi (12), Cometti (11 con 5 muri), Liagi (11) e Ndoi (10 con ben 7 muri). Nardò, per contro, si è fermata al 19% in attacco (17 vincenti su 89), soffrendo la pressione costante dai nove metri delle locali, capaci di mettere a referto 11 ace totali (a fronte di 8 errori).

Tra le fila granata si sono distinte Siria Tarantino, top scorer di squadra con 9 sigilli (8 attacchi vincenti e 1 ace), affiancata dai 6 punti a testa di Greta Halla e Alessandra Martella. I 3 ace e gli 8 muri punto totali raccolti dalle ragazze di coach Fabio Saccomanno testimoniano sprazzi di reazione, così come la crescita del punteggio nel terzo parziale (chiuso a 20), ma non sono bastati a riaprire le sorti dell’incontro.

Crediamo fermamente che queste ragazze valgano molto di più di quanto mostrato stasera. Ma non era probabilmente Bisceglie il teatro nel quale esprimersi al meglio, di fronte ad una squadra che, quando gira come il sestetto di casa ha fatto stasera, diventa difficile da affrontare per chiunque.

Una serata di grande esperienza per questo gruppo, per proseguire il proprio percorso di maturazione, soprattutto lontano dalle mura amiche del Pala “Andrea Pasca”.

Il cammino verso la salvezza è lungo e passa inevitabilmente attraverso la crescita individuale e collettiva. L’ambiente sostiene le ragazze e continuerà a farlo in maniera incessante fino alla salvezza, dovesse arrivare anche all’ultimo pallone utile dell’ultima giornata. Lo staff tecnico guidato da coach Fabio Saccomanno (coadiuvato dal secondo Marco Malecore) saprà certamente lavorare sui correttivi tecnici e tattici necessari, infondendo nelle atlete la consapevolezza per affrontare a testa alta le prossime sfide di questo avvincente campionato, a partire dalla prossima gara casalinga contro la Ferraro Roma: un’altra tappa da affrontare col giusto rispetto, questa volta tra le mura amiche del Pala “Andrea Pasca”. E sarà tutta un’altra storia.

Tabellino:

STAR VOLLEY BISCEGLIE: Mileno, Liagki 13, Cometti 12, Ndoj 8, Civardi 12, Cammisa 11, Quiligotti (L), Menini, D’Addiego. N.e.: Haliti, Torre, D’Ambrosio, Lazzizzera, Lerario. All.: Tofoli.

DREAM VOLLEY NARDÒ: Di Coste 3, Halla 6, Tarantino 9, Martella 6, Ungaro 3, Gorgoni 1, D’Onofrio (L), Troso 1, Della Corte 1, Natalizia. N.e.: Confaloni, Prete (L2). All.: Saccomanno.

Arbitri: De Vanna, Palombella.