L’almanacco di oggi 9 novembre

Il Santo del giorno: Sant’Oreste. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu zappi e quando puti, nò si vedunu niputi. Significato: Quando zappi e quando poti, non si vedono i nipoti.
– Sono nati in questo giorno
1877 Enrico De Nicola
1963 Biagio Antonacci
1974 Alessandro del Piero
– Proverbio
Chi vuol riposare, si faccia prima un buon letto
– Accadde oggi
1911 il parigino George Claude brevetta l’insegna pubblicitaria luminosa (al neon)
1938 “Notte dei Cristalli”: Rappresaglia per l’uccisione, due giorni prima, di un membro dell’ambasciata tedesca a Parigi. Bande di nazisti distruggono 7500 negozi di ebrei, bruciano 267 sinagoghe, e uccidono 25 persone e ne arrestano 25.000 di origine ebraica
2001 muore a 93 anni Giovanni Leone, ex presidente della Repubblica Italiana scoperte, invenzioni, etc.
1991 9 novembre, la prima produzione di energia da fusione nucleare