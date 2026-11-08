Aggressione in centro, nei guai due siciliani

LECCE: Una lite scoppiata per banali divergenze si è trasformata in una violenta aggressione nella notte a Lecce, lungo via XXV Luglio, a due passi tra il cuore antico della città e il rione Mazzini.
Il confronto, degenerato anche a causa del forte stato di alterazione alcolica dei coinvolti, ha visto protagonisti due lavoratori fuori sede palermitani, rispettivamente di 44 e 39 anni, che si sono scagliati contro un residente della zona.
I futili motivi al centro del diverbio hanno spinto i passanti ad allertare le forze dell’ordine: la Polizia di Stato è così giunta sul posto in brevissimo tempo con diverse pattuglie, riuscendo a dividere i contendenti e ad avviare subito le operazioni di identificazione.
Per i due uomini originari del capoluogo siciliano, è scattata la denuncia a piede libero, mentre il leccese rimasto ferito nel corso della colluttazione è stato affidato ai sanitari del 118, ricevendo le cure necessarie per lesioni che, fortunatamente, si sono rivelate di lieve entità.
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