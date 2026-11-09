La Narconon Volley Melendugno lotta per oltre due ore, ma Fasano s’impone 3 a 1

Non basta una prestazione generosa, carica di agonismo e a tratti dal buon profilo tecnico alla Narconon Volley Melendugno per fare proprio il primo derby regionale della stagione. Sul taraflex del Palasport Vigna Marina, l’Olio Pantaleo Volley Fasano s’impone per 3 a 1 al termine di un confronto intenso e prolungato, valido per la settima giornata della Serie A2 FINECO. In un palazzetto gremito ed eccellente cassa di risonanza per il tifo di entrambe le fazioni, le salentine cedono l’intera posta in palio al termine di oltre due ore di battaglia sportiva, pagando a caro prezzo alcuni cali di tensione nei finali di parziale.

L’avvio di gara rispecchia fin dai primi scambi la tensione tipica delle grandi occasioni. Fasano prova a fare la voce grossa sfruttando l’inerzia casalinga e portandosi subito sul 10 a 5, ma la reazione della Narconon non si fa attendere. Le biancorossonere registrano la correlazione muro-difesa e ricuciono lo strappo punto su punto, impattando a quota 11. Il set vive di fiammate continue con le due formazioni a braccetto fino alle battute conclusive, quando la maggiore precisione in contrattacco delle padrone di casa sigilla il parziale sul 25 a 23.

Il secondo set regala le emozioni più forti della serata in un susseguirsi di capovolgimenti di fronte. La Narconon approccia il set con grande piglio, scappando sul 4 a 6 e imponendo i propri tempi di gioco. Fasano reagisce con efficacia a muro, sorpassando a metà parziale e procurandosi due set point sul 24 a 22. Nel momento di massima difficoltà emerge l’anima combattiva delle ragazze di coach Simone Giunta: le salentine mantengono i nervi saldi, annullano le due palle set avversarie, trascinano il punteggio ai vantaggi e completano il sorpasso chiudendo d’autorità sul 25 a 27.

Sulle ali dell’entusiasmo, la contesa prosegue in sostanziale equilibrio anche nella prima parte del terzo parziale. La Narconon Melendugno gioca con scioltezza e piazza il break di vantaggio sul 12 a 14, inducendo la panchina di casa al time-out. La pausa spezza il ritmo delle salentine: la difesa gialloblù comincia a fare la differenza su ogni pallone sporco, propiziando il contro-sorpasso locale. Melendugno smarrisce la continuità in attacco e Fasano ne approfitta per allungare in modo decisivo sino al 25 a 21.

Il quarto parziale vede la formazione di casa spingere forte al servizio per mettere in crisi la ricezione salentina. L’allungo iniziale delle fasanesi scompagina l’assetto della Narconon, che scivola sotto fino al 17 a 8. Coach Giunta attinge a piene mani dalla panchina nel tentativo di scuotere le sue e trovare risorse fresche per riaprire la contesa, ma il divario accumulato risulta troppo ampio da colmare. Fasano gestisce il margine di sicurezza e chiude i conti sul 25 a 20, conquistando il primo pieno successo casalingo della sua stagione.

A tracciare un bilancio tecnico lucido al termine del confronto è l’allenatore della Narconon, Simone Giunta: “Giochiamo bene, non giochiamo male, siamo una squadra che lotta e sa stare in campo. Forse incide la giovane età, però io vedo cose importanti in allenamento; arriveremo, sono sicuro di questo, sono sicuro che faremo il nostro. Quello che è mancato oggi sono i punti. Anche oggi abbiamo disputato una gran bella gara, ma fino adesso, sinceramente, anche dove siamo andati a giocare fuori casa abbiamo fatto bene. Ci manca l’ultimo pizzico per prendere punti, però devo fare un gran plauso alle mie ragazze: secondo me stanno crescendo e fanno vedere buone cose. Utilizzo tutta la squadra e per me il percorso giusto, ripeto, è questo, lo dico da tempo: ci mancano solo i punti, ma li troveremo.” Anche sugli aspetti tecnici e tattici coach Giunta ha una visione chiara sulla crescita della squadra. “Stiamo cercando di far salire la fase break, che era un po’ il nostro tallone d’Achille. La fase side-out più o meno la stiamo mantenendo bene e siamo a un buon livello. Poi, trovi squadre esperte dall’altra parte che trovano il piglio giusto per poter andare a vincere e prendersi l’intera posta in palio. L’idea però è avvicinarsi quanto più possibile a questo tipo di prestazioni per poi allungare nel finale, cercando di essere anche un po’ più fortunati, perché ci sta mancando un po’ anche quello. Però ripeto, io sono davvero contento della prova della squadra.”

Alle parole del tecnico fanno eco le considerazioni della regista biancorossonera Giorgia Avenia: “Nonostante qualche rammarico per l’epilogo della sfida, la squadra ha disputato una buona prestazione, dimostrando grande voglia, determinazione e compiendo un ulteriore passo in avanti rispetto all’ultima uscita casalinga. Nelle varie fasi del match non abbiamo mai mollato, anche se nel corso dell’incontro è emersa la necessità di acquisire maggiore consapevolezza nel nostro gioco e di evitare quei momenti in cui tendiamo a spegnerci un pochino, come accaduto nell’ultimo set.”

Dall’altra parte della rete, la soddisfazione per la conquista dell’intera posta in palio è nelle parole del libero Federica Vittorio, premiata come MVP della sfida: “Questo è un premio di squadra perché finalmente ci siamo sbloccate. Oggi era una partita veramente difficile e siamo state particolarmente brave anche perché nei momenti di difficoltà non ci siamo mai sgretolate e siamo rimaste a soffrire tutte insieme e tutte hanno dato il proprio contributo per questa vittoria. Ci portavamo qualche mostro delle altre gare e non era importante come vincere, ma vincere assolutamente per sbloccarci senza pensare troppo al gioco, ma solo a centrare la vittoria piena tra le mura amiche che ci mancava dalla scorsa stagione. Una vittoria che ci serve per il morale e per mettere tre punti in classifica. Ci siamo riuscite e siamo state brave.”

Assorbito l’amaro in bocca per il derby trascorso, il gruppo guidato da coach Giunta azzera subito le tossine e volge lo sguardo ai prossimi impegni del calendario. Tracciando un bilancio provvisorio al termine della settima giornata, la formazione biancorossonera ha disputato fin qui sei incontri avendo già osservato il proprio turno di riposo: di queste sfide, ben quattro sono state affrontate in trasferta, mentre tra le mura amiche il bilancio parla di due gare, con il successo conquistato contro Imola e lo stop rimediato contro Trento. La squadra si ritroverà subito in palestra per analizzare gli aspetti da correggere e preparare la seconda trasferta consecutiva: domenica prossima la Narconon Volley Melendugno sarà di scena sul campo della Cosedil F3 Motors Akademia Messina per un altro scontro diretto dal peso specifico elevatissimo per il cammino stagionale.

TABELLINO

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3 – 1 (25-23 25-27 25-21 25-20)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Turco 2; Salinas 7; Korhonen 24; Bulovic 10; Caneva 10; Salvatori 9; Vittorio (L); Pozzoni 2; Da Pos; Bondavalli; Favaretto 2; Lavagnino. All. Totero.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 4; Tomasetig 9; Malik 15; Morandini (L); Lijewska; Novello 16; Compagnin 1; Perfetto 12; Gianfico 5; Roserba; Meoni 2; Massaglia 1; Micheletti 4. All.: Simone Giunta.

Arbitri dell’incontro: Martin Polenta (1°), Andrea Bonomo (2°); Video check: Antonio Colapietro; Segnapunti Referto Elettronico: Francesco Adamo.

MVP: Federica Vittorio

Durata set: 29′, 38′, 32′, 29′ (Totale: 2h08′)

Note: Olio Pantaleo Fasano: battute sbagliate 10, vincenti 1, ricezione positiva 32% (perfetta 12%), attacco 40%, muri 13.

Narconon Volley Melendugno: battute sbagliate 14, vincenti 5, ricezione positiva 39% (perfetta 14%), attacco 34%, muri 7.