Tre giovani talenti salentini chiamati dalla Scuola Scacchistica Federale

Lecce – Storica tripletta per il movimento scacchistico giovanile salentino: la Federazione Scacchistica Italiana, nei 67 giovani allievi ammessi alla Scuola Federale per la stagione 2026-2027, include i tre leccesi Cantoro Fabrizio, De Vitis Giada e Rollo Elisa, compagni di circolo in Lecce Scacchi ASD, già in più occasioni sui palcoscenici nazionali e internazionali.

Un grande riconoscimento per i tre novelli nazionali, coinvolti a più riprese negli stage estivi federali presso il centro tecnico di Spilimbergo quest’anno e tutti protagonisti in manifestazioni di grande levatura nonostante la giovane età – Cantoro è Campione Italiano in carica per la categoria U8 e ha partecipato come azzurro ai Mondiali di categoria, Rollo è Campionessa Italiana uscente per la categoria U8 ed è impegnata in azzurro attualmente agli Europei di categoria.

Le nuove classi, dove sono presenti anche altri pugliesi, sono nate da un attento lavoro di ristrutturazione nella filosofia complessiva e nelle modalità di lavoro, varate quest’anno dal Direttore Agonistico ad Interim della FSI, il Maestro Internazionale Pierluigi Piscopo, anch’egli salentino, e vedranno, fra le novità, l’inserimento nei quadri dei formatori del Grande Maestro Mihail Marin, già C.T.della Nazionale Femminile, e una classe tutta femminile, in linea con i progressi sia numerici che qualitativi che gli scacchi in rosa stanno vivendo.

Continua così a risplendere il movimento locale, attivissimo in provincia di Lecce grazie all’impegno del circolo Lecce Scacchi ASD, alacremente all’opera nella formazione e nella didattica, e dei tanti altri circoli, del lavoro svolto in collaborazione con le Scuole Provinciali e Regionali del Comitato Regionale Pugliese e della dedizione degli Istruttori e della costanza dei genitori dietro al miglioramento dei ragazzi.