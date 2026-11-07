Derby di puglia in Serie B1: la Dream Volley Nardò sulla strada della capolista star Volley Bisceglie

Sabato sera al PalaDolmen sfida affascinante tra le uniche due compagini pugliesi del girone D. Le nerofucsia di coach Tofoli viaggiano in testa alla classifica, ma la squadra di Mister Saccomanno affronta la prova con serenità, rispetto e senza alcuna timidezza.

Luci puntate sul PalaDolmen di Bisceglie per uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione. Sabato 7 novembre la Dream Volley Nardò farà visita alla capolista Star Volley Bisceglie nel primo, storico derby di Puglia del campionato di Serie B1 femminile (girone D). Un incrocio tra le uniche due realtà regionali della categoria che mette di fronte la corazzata di coach Paolo Tofoli — finora perfetta nei risultati con tre vittorie in altrettante uscite — e la formazione neretina guidata da Mister Fabio Saccomanno.

La Star Volley Bisceglie si presenta ai nastri di partenza di questa sfida forte del primo posto in classifica e di un avvio di stagione macinato a suon di successi: lo 0-3 d’autorità al debutto sul campo del Volley Valley Catania, la vittoria al tie-break nell’esordio casalingo contro Jesi e il recente 1-3 strappato con determinazione sul parquet di Isernia.

Un roster costruito per le vette della graduatoria, orchestrato in regia da Annalisa Mileno e guidato dall’esperienza del libero Geraldina Quiligotti. I pericoli principali per la difesa neretina arriveranno dalla potenza delle schiacciatrici Ilenia Cammisa (già autrice di prestazioni da 23 e 17 punti) e Valentina Civardi, punti di riferimento costanti nella manovra d’attacco nerofucsia, oltre alla concretezza al centro di Cometti, autentica spina nel fianco nell’ultima trasferta molisana chiusa con un tabellino personale di ben 22 punti. A completare il quadro, l’apporto dell’opposta Athanasia Liagki e della centrale Elisabetta Ndoj, per un sestetto completo e dotato di grande fisicità.

I pronostici della vigilia e il fattore campo pendono inevitabilmente dalla parte delle baresi, ma in casa Dream Volley il clima è quello dei grandi appuntamenti affrontati con la giusta mentalità. Consapevoli del valore della capolista, le ragazze di Mister Saccomanno approcciano la sfida con la serenità di chi sa di dover rispettare tutti, ma non ha motivo di temere nessuno.

In una gara in cui la pressione sarà tutta sulle spalle delle padrone di casa, Nardò cercherà di far valere la propria organizzazione di gioco, facendo leva sul servizio per incrinare le certezze in ricezione della Star Volley e costringerla a soluzioni di attacco scontate.

Il derby di Puglia promette spettacolo ed emozioni: la Dream Volley è pronta a dire la sua a viso aperto sul parquet del PalaDolmen. Alla vigilia di questo appuntamento così tanto intenso abbiamo voluto avvicinare ai nostri microfoni una voce storica della Dream Volley, Gianfranco Fracella, dirigente granata di lungo corso, dapprima come giocatore nella mitica Real Volley Nardò e poi nello staff dirigenziale della Dream fin dai suoi albori. Affidiamo alla sua esperienza pluridecennale alcune considerazioni sulla sfida di sabato.

Gianfranco, da ex giocatore prima e da dirigente esperto poi hai vissuto decine di sfide ad alta tensione. Che atmosfera si respira nello spogliatoio alla vigilia di un derby?

La pallavolo è cambiata molto negli ultimi anni, radicalmente rispetto a quando calpestavo i parquet, pardon il cemento, di palazzetti e palestre. La mia esperienza da ex giocatore racconta di vigilie delle gare sempre molto sentite contro chiunque. Le partite di cartello e quindi anche i derby, poi, amplificavano emozioni e sensazioni già dense di passione. Nello spogliatoio l’aria si tagliava con il coltello, ma c’era anche molta tensione positiva e voglia di superare chiunque con la forza del gruppo. Da dirigente non sono cambiato molto. Lo sport va vissuto con passione e determinazione fino in fondo. È così dall’alba dei tempi.

Analizzando i dati di Bisceglie, spiccano le prestazioni offensive di Cammisa e Civardi sulle bande e i 22 punti del centrale Cometti nell’ultima gara a Isernia. Dal punto di vista tattico, dove si deciderà questo match secondo te?

Mister saccomanno, staff e squadra hanno sicuramente studiato l’avversario. Sapranno affrontarlo nel modo giusto. Personalmente credo che analizzando i dati emerge, in primis, l’esigenza di limitare il potenziale in attacco del Bisceglie. Questo è possibile aumentando l’efficacia del primo fondamentale nella Pallavolo: la battuta. Ma Bisceglie è molto altro. Anche buona difesa e ottima organizzazione di gioco. Sarà fondamentale tenere alto il livello della ricezione per permettere alla regia di armare al meglio le nostre capacità in attacco. Inoltre, secondo me, la discriminante che determinerà l’esito di una buona fetta della gara sarà l’efficacia dei centrali. Vedremo cosa dirà il campo.

Sulla carta il pronostico pende dalla parte delle baresi, ma gare come queste spesso sfuggono ai numeri. Quale deve essere lo spirito della Dream Volley per piazzare l’impresa al PalaDolmen?

La prossima trasferta servirà soprattutto a testare l’ottimo trend di crescita sia fisico che tecnico che si sta confermando dall’inizio del campionato. Ci sono i pronostici, ma poi le partite in ogni sport vanno giocate. Queste gare non bisogna galvanizzarle più del dovuto. Non ce n’è bisogno. Senza dubbio occorrerà una particolare concentrazione che sarà d’aiuto per quel che concerne l’aspetto tecnico. Poi per ambire a risultati che faranno gridare all’impresa sarà necessario quel qualcosa in più. Gettare il cuore oltre l’ostacolo e sognare.