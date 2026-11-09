Ricetta del giorno: Lasagna di verdure

Ingredienti per 4 persone:
300 gr di lasagne
200 gr di spinaci
100 gr di fagiolini
1 zucchina
1 carota
1 patata piccola
1 spicchio di aglio
250 gr di mozzarella
150 di Parmigiano Reggiano
Olio evo
Sale
Procedimento
Lavare accuratamente le verdure e tagliarle a pezzi di piccole dimensioni;
Sbollentare leggermente gli spinaci;
In un tegame mettere a scaldare un cucchiaio di olio evo e lo spicchio di aglio, aggiungere, nell’ordine, la patata, i fagiolini, la carota, la zucchina e gli spinaci ben scolati, salare e cuocere a fuoco lento;
Cospargere un tegame con un filo di olio evo;
Mettere uno strato di lasagna, un cucchiaio di verdure, uno strato di mozzarella tagliata a fettine e una manciata di Parmigiano Reggiano;
Ripetere l’operazione creando almeno tre strati;
Concludere con un abbondante strato di mozzarella;
Coprire con alluminio;
Infornare in forno già caldo per almeno 30 minuti controllando di tanto in tanto la cottura.
Claudia Forcignanò
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