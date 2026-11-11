Droga e armi, il giudice convalida l’arresto di Manni: per lui domiciliari e braccialetto elettronico

MELISSANO (Lecce) – Posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Questa la misura decisa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Francesco Valente nei confronti di Luciano Manni, 73 anni di Melissano, difeso dall’avvocato Mario Ciardo.

L’uomo è stato arrestato, lunedì scorso, dai carabinieri della Compagnia di Casarano con l’accusa di aver trasformato la sua abitazione in un deposito di droga con sostanze stupefacenti, denaro contante e armi. I militari dell’Arma, infatti, vi hanno trovato 382 grammi di eroina e 2,81 di cocaina, un bilancino di precisione e 10mila euro in contanti. Ma non basta, perché un’altra sessantina di grammi di cocaina, parte già suddivisa in 32 involucri confezionati (cosiddette “cipolline”) e 71 grammi di crack erano detenuti dalla nipote 29enne, che è stata per questo denunciata.

Estesa la perquisizione all’autovettura di Manni, una Ford Fiesta, è stato anche trovato – nascosto nel vano porta oggetti dello sportello lato guidatore – un pugnale tipo Sub con lama di 10 centimetri.

Da qui l’ordinanza di convalida dell’arresto di Manni nella misura dei domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Nel corso dell’udienza di convalida, Manni ha escluso ogni responsabilità della nipote.