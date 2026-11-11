Inchiesta antidroga e antimafia: si sgonfiano le accuse nel processo. Ex commercialista torna in libertà

LECCE – Si sgonfiano le accuse per i 17 imputati finiti sotto processo con rito ordinario (la stragrande maggioranza dei soggetti coinvolti è stata processata in abbreviato), nell’ambito della doppia inchiesta Sud Est e Ultina Fermata. I giudici in composizione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino) hanno assolto Alexander Carlà, 26 anni, residente a Lecce; Chiara Carlà, 29 anni, di Lecce, (1 anno e 6 mesi); Pasquale Conte, 36 anni, di Aradeo, (8 anni); Giuseppe De Mitri, 50 anni, di Copertino, (1 anno e 6 mesi), difeso dall’avvocata Anna Inguscio; Anna Lorena Lubelli, 65 anni, di Lecce, (2 anni e 9 mesi); ); Santarcangelo, 51 anni, di Policoro, provincia di Matera così come per assolta Nicoletta Stanga, 38 anni, di Lecce, (2 anni e 8 mesi). Stessa sentenza emessa per Fiorella Pantaleo, 48 anni, di Lecce; Gian Luca Marco Pantaleo, 57 anni, di Lizzanello, due stimati imprenditori assolti con formula piena assistiti dall’avvocata Francesca Conte e Pier Andrea Bajalica, 47 anni, di Lecce.

Particolarmente significativo l’esito del processo dell’ex commercialista Antonio Baldari, 44 anni, di Lecce, condannato a 6 anni (a fronte di una richiesta di 6 anni e 9 mesi) per il quale è caduta l’aggravante mafiosa dal reato di riciclaggio ed è stato assolto da sei capi d’imputazione. Baldar è stato anche scarcerato. Ecco le altre condanne: 10 anni per Donato Donadei, 62 anni, di Parabita, (6 anni e 8 mesi); 1 anno e 10 mesi per Barbara Gaetani, 51 anni, di Lecce, (1 anno e 8 mesi); 11 anni ad Antonio Alvaro Montinari, 54 anni, di Lecce, (13 anni); 1 anno 4 mesi per Pierluigi Penza, 74 anni, di Lecce, (3 anni); 2 anni Vito Penza, 39 anni, di Lecce, (4 anni e 6 mesi. Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Giuseppe De Luca, Francesa Conte, Roberto De Mitri Aymone, Mariangela Calò, Luca Laterza, Laura Minosi e Pantaleo Cannoletta.