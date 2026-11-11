Si presenta in casa dei genitori con lividi e il naso gonfio, arrestato il compagno per maltrattamenti

ALESSANO (Lecce) – Si sarebbe presentata in casa dei genitori con un livido al polpaccio e ancora sanguinante con una tumefazione alla testa e il naso gonfio dopo l’ennesimo episodio di violenza nei suoi confronti. Non l’ultimo e neppure il primo episodio per il quale un 41enne di Alessano è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Per poi ottenere i domiciliari subito dopo l’interrogatorio. Per mesi l’uomo avrebbe tenuto la compagna in un clima di terrore costretta, più e più volte, a rifugiarsi in casa dei genitori salvo poi fare rientro a distanza di pochi giorni spinta dalla paura di subire ritorsioni anche eventualmente ai suoi stessi familiari. Spesso l’uomo agiva sotto effetto di sostanza stupefacenti.

Il 23 ottobre, poi, ennesima aggressione che costrinse la donna a chiedere urgentemente aiuto alla madre supplicando i genitori di andarla a prendere e rappresentando la necessità di recarsi in ospedale sostenendo che il compagno l’aveva picchiata di brutto e affermando che quello sarebbe stato l’ultimo giorno in cui il compagno l’avrebbe vista. La difesa dell’uomo ha depositato istanza di attenuazione della misura dopo l’interrogatorio di garanzia e il giudice, Marcello Rizzo, ha concesso i domiciliari considerato che pur permanendo i gravi indizi di colpevolezza dopo l’interrogatorio in cui ha fornito una versione poco verosimile gli arresti domiciliari (in casa della madre) possono essere comunque una misura adeguata per fronteggiare qualsiasi rischio di reiterazione del reato.