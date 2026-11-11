Terribile scontro tra due auto sulla Provinciale, due morti e tre feriti in codice rosso

1 of 6

Taviano (Lecce) – Due persone morte e tre feriti gravi. Queste le drammatiche conseguenze, purtroppo, del terribile incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, lungo la Strada Provinciale 330, nel tratto tra Taviano e la Marina di Mancaversa, dove sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Punto e una BMW.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, impegnata nelle delicate operazioni di soccorso ed estrazione degli occupanti rimasti incastrati all’interno dei veicoli.

A bordo della Fiat Punto si trovavano tre persone: una donna 70enne e un uomo di 67 anni, entrambi residenti a Taviano, che sono deceduti a seguito delle gravi ferite riportate nel violento impatto. Una terza occupante, una ragazza, è stata estratta dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco e affidata alle cure dei sanitari.

Nella seconda autovettura, una BMW, viaggiavano due ragazzi, entrambi 28enni, anch’essi rimasti incastrati nell’abitacolo e successivamente estratti dai Vigili del Fuoco.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per consentire l’estrazione delle persone coinvolte, supportare le operazioni di soccorso sanitario e mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.