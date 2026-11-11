Porto turistico di San Cataldo, l’iter avanza con l’incarico diretto a Foresta. Dall’idea ai 25 milioni, la replica velata a Lcp

LECCE – Il porto di San Cataldo avanza e il Comune affida un nuovo passaggio del percorso all’architetto che gli ha dato forma. Alfredo Foresta, autore dell’idea del porto a isola entrata nel programma elettorale di Adriana Poli Bortone e alla base dell’operazione sostenuta da 25 milioni di euro, riceve un incarico diretto da 41 mila euro per accompagnare la preparazione dei documenti preliminari alla progettazione. Un avanzamento amministrativo che arriva mentre continua la polemica sollevata da Lecce Città Pubblica sul rapporto fra il precedente contributo gratuito alla revisione del Piano urbanistico generale e il nuovo incarico retribuito. Foresta risponde attraverso una riflessione sui social, senza nominare il gruppo politico, denunciando le ricostruzioni ottenute accostando frammenti di verità privati del loro contesto e richiamando le sedi nelle quali ciascuno può essere chiamato a rispondere delle proprie responsabilità.



La procedura comunale, pubblicata sulla piattaforma TuttoGare il 5 ottobre e indicata come aggiudicata definitivamente, riguarda il supporto tecnico-operativo al responsabile unico del procedimento. L’esito dell’affidamento a Foresta, pubblicato il 20 ottobre, riporta un importo di 41 mila euro, a fronte di una base di 43.157,54 euro. Il servizio è identificato dal CIG BD67FF5971 e rientra nell’intervento “Lecce, città euromediterranea”, finanziato attraverso l’Accordo per la coesione Governo-Regione Puglia e le risorse FSC 2021-2027. Il mandato entra nel merito delle condizioni che dovranno guidare lo sviluppo dell’opera. Foresta dovrà contribuire allo studio dello stato dei luoghi, all’analisi normativa e dei vincoli, all’inquadramento urbanistico e alle verifiche di compatibilità paesaggistica, ambientale e territoriale. Il lavoro servirà a predisporre il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, il Docfap, nel quale vengono esaminate le possibili soluzioni, e il Documento di indirizzo alla progettazione, il Dip, che definisce esigenze, requisiti e prescrizioni da consegnare ai progettisti. Nello schema di disciplinare il Comune spiega il ricorso a un professionista esterno richiamando il carico di lavoro del personale tecnico e la necessità di competenze specialistiche per gli studi richiesti. L’affidamento richiama l’articolo 50, comma 1, lettera b, del Codice dei contratti, che consente la scelta diretta per servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140 mila euro, richiedendo esperienze documentate e adeguate alle prestazioni.

Il disciplinare comprende la partecipazione agli incontri tecnici e ai tavoli con i soggetti interessati, per condividere i dati e raccogliere le esigenze della comunità. Il pagamento è collegato all’approvazione degli elaborati, con un primo 50 per cento dopo il via libera formale al Docfap e il restante 50 per cento dopo l’approvazione del Dip. Il servizio si considera concluso con l’approvazione di entrambi gli atti. Sono previste una copertura assicurativa professionale con massimale di almeno 500 mila euro e penali per ritardi ingiustificati nella consegna degli elaborati richiesti dal Rup, pari all’1,5 per mille giornaliero dell’importo netto contrattuale, fino al limite del 10 per cento. Superati trenta giorni consecutivi di ritardo, lo schema contempla la possibilità di risolvere l’incarico. Il documento distingue l’onorario netto dalle ulteriori componenti economiche, richiamando spese forfettarie, contributo previdenziale e Iva. L’incarico si inserisce in un percorso che parte dalla visione di Foresta. L’architetto ha immaginato un approdo separato dalla spiaggia, illustrato pubblicamente attraverso immagini, video e rendering. L’idea è stata sottoposta all’approfondimento dell’Università del Salento, con la relazione del professor Giuseppe Tomasicchio che ha riconosciuto la fattibilità tecnica della soluzione a isola nel contesto di San Cataldo. Il punto individuato è davanti al Lido Ponticello, verso il confine con Torre Veneri, a circa duecento metri dalla linea di costa. La struttura su pali è concepita per consentire il passaggio dell’acqua, favorirne il ricambio e contenere le alterazioni delle correnti. L’obiettivo dichiarato è realizzare un’infrastruttura capace anche di attenuare l’energia delle mareggiate e contribuire alla protezione del litorale. La collocazione deve inoltre ridurre le interferenze con gli habitat marini, comprese le praterie di posidonia, e il rischio di accumulo dei sedimenti.

Su questo aspetto pesa la storia della marina leccese. Il porto costruito all’inizio del Novecento fu compromesso dall’insabbiamento, diventando il precedente richiamato ogni volta che si discute di un nuovo approdo. La proposta attuale cerca una risposta attraverso una diversa ubicazione e una struttura aperta al deflusso delle acque. Il vaglio universitario ha fornito una base tecnica a questa impostazione, mentre la Regione ha formalizzato il finanziamento dell’intervento. Il 16 ottobre è stato sottoscritto il disciplinare fra Comune e Regione Puglia relativo ai 25 milioni destinati alla progettazione e alla realizzazione delle opere. La proposta di Foresta ha così accompagnato il passaggio dal programma politico al percorso finanziato. La fase che si apre richiede ora di trasformare quella visione in documenti tecnici, rilievi e verifiche, attraverso il confronto con gli enti competenti e la conferenza di servizi, indicata fra i prossimi snodi dell’iter. Saranno le prescrizioni e le autorizzazioni a definire le condizioni per procedere verso il bando. È proprio il ruolo dell’autore della proposta ad alimentare lo scontro politico.

LE POLEMICHE DELL’OPPOSIZIONE SUGLI INCARICHI

Lecce Città Pubblica ha messo in discussione la scelta di affidargli il contributo al confronto fra le alternative dopo che aveva già presentato una propria soluzione e partecipato gratuitamente al gruppo dei sette esperti incaricati di rivedere il Pug. La contestazione riguarda quindi il criterio della scelta e le garanzie di apertura del confronto progettuale. Il gruppo ha chiesto spiegazioni alla sindaca, riprendendo il tema della gratuità con la formula “Quanto ci costa chi lavora gratis”. Nella ricostruzione dei critici, la proposta del porto, il lavoro sul piano urbanistico chiamato a recepirla e il successivo affidamento retribuito costituiscono una sequenza sulla quale Palazzo Carafa dovrebbe fare chiarezza. Dal centrodestra, finora senza una replica ufficiale articolata, la considerazione emersa è che una collaborazione gratuita su un determinato lavoro possa essere seguita da prestazioni professionali retribuite per attività ulteriori. Per Foresta, invece, il punto è anche la ricostruzione del suo contributo alla nascita del porto e al percorso che ha consentito alla proposta di ottenere sostegno tecnico e finanziario.

L’architetto interviene sui social con un testo intitolato “Il verosimile tra collage e manipolazione prospettiche”, che assume il tono di una risposta indiretta alle polemiche. “Quando frammenti di verità reale vengono strappati al loro alveo naturale”, scrive, “perdono la loro natura di fatti e diventano semplice materia prima”. La riflessione prosegue denunciando il rischio di una narrazione costruita attraverso accostamenti suggestivi, capace di apparire plausibile pur allontanandosi dal significato originario degli avvenimenti. Foresta ricorre al paragone con l’intelligenza artificiale, che “sintetizza il verosimile”, e critica un dibattito social nel quale le contrapposizioni possono prevalere sul contraddittorio e sulla documentazione. Il passaggio conclusivo è il più esplicito sul piano delle possibili conseguenze. “Fortunatamente, sussistono ancora le sedi e le istituzioni preposte, luoghi nei quali la complessità dei fatti ritrova dignità e dove ciascuno è chiamato a rispondere con fermezza delle proprie responsabilità”. Parole che possono essere lette come un richiamo alla possibilità di tutelare la propria posizione nelle sedi competenti. La chiusura resta affidata a un’esortazione, “Meditiamo gente, meditiamo”. Intanto, sul piano amministrativo, l’incarico porta il progetto a una nuova fase, quella in cui l’idea deve diventare un insieme di scelte motivate, condizioni verificabili e prescrizioni per la progettazione, fino alla conferenza dei servizi e al bando per affidare la realizzazione dell’opera.