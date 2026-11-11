Maxifrode da 1,3 milioni tra false fatture e finto trading: blitz della Guardia di Finanza, 17 indagati

SALENTO – Un milione e trecentomila euro di beni messi sotto sequestro tra denaro, quote societarie, auto e immobili sparsi in sette province italiane (Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano). È l’esito di un’operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, che ha dato esecuzione al decreto emesso dal Gip del Tribunale salentino su richiesta della Procura di Lecce nei confronti di 17 persone, individuate come promotori e sodali di un’organizzazione a delinquere accusata a vario titolo di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falso e fatturazioni per operazioni inesistenti.

L’inchiesta affonda le radici negli sviluppi dell’operazione “Easy Bonus” del febbraio 2024. Analizzando i dispositivi elettronici sequestrati all’epoca ed effettuando un minuzioso tracciamento dei flussi finanziari secondo il principio del follow the money, le Fiamme Gialle leccesi hanno ricostruito due distinte catene d’illecito.

La prima direttrice riguardava il lavaggio di denaro sporco frutto di truffe avviate da soggetti albanesi, che incastravano le vittime con la promessa di facili guadagni da fittizie operazioni di trading online; le somme incassate venivano poi convogliate su conti esteri per perderne le tracce.

La seconda modalità operativa passava invece da due società “cartiere” utilizzate per emettere false fatture volte a giustificare i bonifici provenienti da un gruppo di imprese specializzate nella riparazione di auto danneggiate dalla grandine (“levabolli”), tutte riconducibili a uno dei principali indagati. Il denaro accreditato veniva successivamente prelevato in contanti e rimesso nelle mani del sodalizio, consentendo al contempo sia di ripulire i capitali che di abbattere l’imponibile fiscale attraverso l’inserimento a bilancio dei costi inesistenti.

La Procura ha contestualmente disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dell’intero profitto stimato in oltre 1,3 milioni di euro. Dal Comando Provinciale si sottolinea che il procedimento verte nella fase delle indagini preliminari e che per tutti gli indagati vige il principio di presunzione d’innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.