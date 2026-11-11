Accusato di falsa testimonianza, noto imprenditore viene assolto al termine del processo

GALATONE (Lecce) – Un noto imprenditore di Galatone era stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Lecce per il reato di falsa testimonianza, Secondo l’accusa, in udienza, quale testimone, avrebbe reso delle dichiarazioni contraddittorie e mendaci rispetto a quelle rese precedentermente alla Guardia di Finanza in sede di sommarie informazioni, avendo in quella occasione riferito che i tre bonifici ricevuti da una società rappresentavano prestiti da amici, mentre in dibattimento avrebbe affermato che si trattava di compensi per consulenze professionali nel proprio settore lavorativo..

Ieri si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice Luca Scuzzarella, in cui il Pubblico Ministero ha richiesto il rinvio a giudizio dell’imprenditore. L’imprenditore ha affidato la sua difesa all’avvocato Lucio Calabrese che, in maniera articolata, ha sostenuto l’aspetto giuridico dell’assenza di dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di affermare il falso, e che le difformità erano riconducibili a deficienza della memoria, a incertezza del ricordo e a difficoltà di comprensione delle domande.

Nel caso in questione, comunque non vi è era una contraddittorietà sostanziale tra la versione definitiva e quella fornita nel corso delle sommarie informazioni, già correta dopo pochi giorni.

Il giudice, a margine della camera di consiglio, ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imprenditore, non consentendo gli elementi acquisiti di formulare una ragionevole previsione di condanna.